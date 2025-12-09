Entre a dívida e a sobrevivência: como os juros aprofundam a desigualdade no Brasil

O cartão de crédito deixou de ser um meio de pagamento e virou parte do orçamento mensal de milhões de famílias brasileiras. Sem renda estável, sem alternativas mais baratas e diante dos juros mais altos do mundo, pessoas de diferentes regiões e classes sociais recorrem ao crédito para fechar o mês — e acabam presas a dívidas que crescem muito mais rápido do que a capacidade de pagamento. Especialistas ouvidos pelo R7 apontam que esse sistema não apenas endivida, mas aprofunda desigualdades e transforma o crédito em um mecanismo de exclusão financeira.