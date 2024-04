Polêmica e barra de ferro: o curto retorno do goleiro Bruno ao futebol

Alto contraste

A+

A-

Goleiro Bruno conseguiu uma vitória, dois empates e duas derrotas no Boa Goleiro Bruno conseguiu uma vitória, dois empates e duas derrotas no Boa

Condenado a mais de 22 anos de prisão pela morte de Eliza Samudio, o goleiro Bruno cumpriu seis anos e deixou a prisão em março. Poucos dias depois, foi confirmado como reforço do Boa Esporte, que disputava a Segunda Divisão do Campeonato Mineiro e ainda teria a Série B do Campeonato Brasileiro pela frente. Foi o bastante para as reações das mais diversas começaram. Uma barra de ferro chegou a ser atirada em sua direção.

A chegada de Bruno ao time mineiro foi já em meados de abril e não foi vista com bons olhos por grande parte dos amantes de futebol. Rapidamente, comentários ofensivos passaram a tomar conta das páginas do clube nas redes sociais.

Especialistas em marketing esportivo também condenaram a atitude do time mineiro. A chegada do goleiro, inclusive, causou grande impacto na relação com patrocinadores. Dias depois à confirmação, todos decidiram romper com o clube.

Estreia de Bruno pelo Boa Esporte não foi das melhores Estreia de Bruno pelo Boa Esporte não foi das melhores

Apesar das críticas de outros torcedores e da perda dos patrocínios, uma boa parte dos torcedores do Boa Esporte aprovaram a contratação. Na sua chegada e na estreia, Bruno foi recebido com aplausos e teve até seu nome gritado nas arquibancadas.

Publicidade

A estreia do ex-goleiro de Atlético-MG, Corinthians e Flamengo aconteceu cerca de um mês após sua chegada. E ela não foi das melhores. O duelo contra o Uberaba terminou empatado por 1 a 1. Porém, o gol que garantiu a igualdade surgiu após pênalti cometido pelo goleiro.

Na sequência, a vida de Bruno permaneceu difícil. No jogo contra o Patrocinense, fora de casa, o goleiro foi alvo de uma barra de ferro, que foi relatada em súmula pelo árbitro da partida.

Publicidade

No total, Bruno disputou cinco partidas pelo Boa Esporte, totalizando uma vitória, dois empates e duas derrotas.

Um dos mais prejudicados com a contratação do Bruno foi Luan Polli, titular da meta dos mineiros, até a chegada do badalado goleiro. Luan acabou sendo dispensado e amargando o desemprego.

Publicidade

O relacionamento de Bruno com o Boa Esporte acabou no fim de abril. Na época, o STF (Supremo Tribunal Federal) revogou o pedido de liberdade do goleiro e o mandou de volta para a prisão.

EsportesR7 no YouTube. Inscreva-se

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Mesmo condenado em 2013 pela morte de Eliza Samudio, o goleiro Bruno Fernandes sempre acreditou na sua volta ao futebol. Dez anos depois do crime, completados nesta quarta-feira (10), um novo retorno parece longe de acontecer. Apesar de uma experiência no Boa Esporte, demais clubes foram boicotados por torcedores e patrocinadores logo em negociações com o atleta. Relembre as passagens frustradas