Neymar trocou Barcelona por sonho de ser melhor jogador do mundo

Neymar no PSG: briga com antigo astro Cavani logo em sua chegada Neymar no PSG: briga com antigo astro Cavani logo em sua chegada

Neymar, Neymar e mais Neymar. O craque foi o grande destaque do noticiário esportivo em 2017. Também pudera. O brasileiro deixou o Barcelona e rumou para o Paris Saint-Germain, em agosto, com o sonho de ser o melhor jogador do mundo.

Não conseguiu logo em sua primeira temporada. Nem por isso deixou de ser protagonista na maior transação da história do futebol: R$ 820 milhões para contar com o talento do brasileiro.

O sucesso de Neymar com os torcedores foi imediato. Em poucas horas, a camisa do craque com a 10 às costas disparou em vendas, com direito a filas nas lojas ao redor do Parque dos Príncipes.

A enorme expectativa criada pelos torcedores franceses foi correspondida em campo. A estreia de Neymar pelo PSG foi com o pé direito. O jogo foi contra o Guingamp, fora de casa, e o brasileiro marcou um gol e deu uma assistência no triunfo por 3 x 0.

Neymar e Cavani demoraram, mas fizeram as pazes Neymar e Cavani demoraram, mas fizeram as pazes

Apesar das vitórias e dos gols marcados, um atrito com o uruguaio Cavani passou a tomar conta da mídia no mês de setembro. Egocêntricos e famintos por gols, Neymar e Cavani criaram uma rivalidade pelo posto de cobrador oficial de pênaltis.

O estopim foi no confronto contra o Lyon. Após pênalti marcado para o PSG, Cavani pegou a bola para bater como de costume. Neymar pediu para cobrar e recebeu a negativa do companheiro de equipe.

A partir desse momento, o clube francês passou a conviver com conflito de ego dos atletas durante algumas semanas. De acordo com informação de jornais locais, os dois teriam discutido feio no vestiário do PSG e por pouco não chegaram às vias de fato.

Passada a polêmica do pênalti, Neymar e Cavani fizeram as pazes e voltaram a ser fundamentais para o PSG, que domina com folga o Campeonato Francês e surge como um dos favoritos para conquistar a Liga dos Campeões da Europa.

As boas atuações do brasileiro pelo PSG e também pelo Barcelona na temporada passada resultaram no 3º lugar no Prêmio The Best e na Bola de Ouro, da revista France Football.

O topo do mundo pode ser alcançado por Neymar em 2018. O caminho poderá ser mais fácil caso o craque conquiste a Liga dos Campeões pelo PSG e a Copa do Mundo com a seleção brasileira.

