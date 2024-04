Viagem sem volta: imigrantes e refugiados vivem o ano mais mortal na travessia do Mediterrâneo

Imagens da crise de refugiados na Europa definiram o primeiro lugar do Prêmio de Fotografia Pulitzer de 2016, na segunda-feira (18). O comitê do júri dedicou o prêmio aos fotógrafos Maurício Lima, Sergey Ponomarev, Tyler Hicks e Daniel Etter pelo trabalho de cobertura feito ao jornal americano The New York Times, e aos funcionários da agência de notícias Thomson Reuters. Segundo membros do júri, as fotos “capturaram a determinação dos refugiados, os perigos de suas viagens e a luta para chegarem aos países onde seriam acolhidos". Veja a seguir as imagens que explicitam o drama vivido por milhares de pessoas que percorrem estradas desconhecidas em busca de um destino indeterminado chamado paz. As informações são do portal de notícias britânico The Independent