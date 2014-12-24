Homem confessa mais de 40 assassinatos no RJ e diz que gritos e arranhões de vítimas davam prazer Polícia comprovou autoria de 11 crimes; Justiça decretou prisão preventiva do suspeito Retrospectiva 2014|Do R7 24/12/2014 - 00h15 (Atualizado em 15/08/2025 - 14h44 ) twitter

Sailson afirma ser um serial killer

Sailson José das Graças, de 26 anos, foi preso em flagrante depois de matar uma mulher em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em dezembro deste ano. Na delegacia, ele deu um depoimento frio e surpreendente. O homem afirmou ser um serial killer e confessou ter assassinado mais de 40 pessoas em nove anos. Até o momento, a polícia conseguiu comprovar a autoria de 11 casos. A Justiça já decretou a prisão preventiva de Sailson. Ele está preso no Complexo de Gericinó, em Bangu, zona oeste do Rio.

Em depoimento, o serial killer da baixada contou em detalhes como cometia os crimes. Em geral, estudava as vítimas e as matava por asfixia. Ele tinha preferência por mulheres brancas. No caso de morte por encomendada — ele também atuava como matador de aluguel — a vítima era morta a facadas. Sailson admitiu que gostava de matar

Depois da repercussão do caso, sobreviventes e parentes de vítimas de Sailson procuraram a DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense). Um dos casos mais chocantes é de uma vítima que teria sofrido 12 golpes de faca. Cintia Ramos Messias, de 21 anos, afirmou que só escapou porque Sailson acreditou que ela estivesse morta. O crime aconteceu em 8 de setembro, quando a mulher ia para o trabalho em Nova Iguaçu.

A caixa de supermercado Marilene Silva Brito não teve a mesma sorte. Os filhos dela, Glaucielen Silva Brito e João Roberto Silva, acreditam que a mãe foi outra vítima de Sailson. João Roberto disse que, após ver diversas reportagens, ligou os fatos. A mulher foi morta em 23 de janeiro deste ano, no bairro Santa Rita, em Nova Iguaçu. Agora, o filho quer saber quem encomendou a morte da mãe.

Pelos assassinatos, Sailson conseguiu se manter livre da prisão por nove anos, mas ele já foi preso duas vezes por roubo e furto. Segundo a Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária), o suspeito foi preso pela primeira vez em 4 de abril de 2008 e solto em 5 de fevereiro de 2010. Um mês depois, no dia 9 de março, Sailson retornou ao sistema penitenciário e foi libertado novamente em 7 de novembro de 2012.

Matar era um vício

O suspeito disse à polícia que cometeu o primeiro assassinato aos 17 anos. Ele afirmou não ter arrependimentos pelos crimes supostamente cometidos e ainda ameaçou.

— Não volto atrás, não tenho arrependimento. Se eu sair daqui 10, 15 ou 20 anos, vou fazer a mesma coisa.

Ele também contou que os gritos e arranhões das vítimas lhe davam prazer.

Único arrependimento

O assassinato de uma criança de dois anos seria a única morte pela qual Sailson se arrepende. Ele afirma que se viu obrigado a matar o menino quando ela chorou ao ver a mãe ser assassinada.