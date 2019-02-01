Executivos da Record TV recebem visita de governador do Pará Helder Barbalho esteve com o CEO da Record TV, o presidente da emissora, o vice-presidente administrativo e o diretor executivo da Record TV Belém

Marcelo Cardoso, Marcus Vinícius Vieira, Helder Barbalho, Luiz Cláudio Costa e Paulo Batista Antônio Chahestian

Os executivos da Record TV receberam a visita institucional do governador do Pará, Helder Barbalho, na tarde desta quinta-feira (31).

O governador declarou que no Estado foi criado um grupo de trabalho transversal coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, com a participação do Ministério Público Estadual e Federal, para debater com a Agência Nacional de Mineração e a Agência Nacional de Águas. O intuito é fazer vistorias e uma avaliação efetiva das condições das barragens do Pará e estabelecer quais as medidas necessárias para prevenir que algo semelhante à tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, aconteça.

“Estamos convocando os órgãos responsáveis para, conjuntamente ao Estado, assim o fazer. Fundamental lembrar de que a liberação dessas barragens é feita pela agência, portanto pelo governo federal, e esta responsabilidade precisa ser exercida pela Agência Nacional de Mineração. Estamos dialogando com as empresas detentoras dessas barragens para que este modelo não mais prossiga existindo no território paraense”, explicou.

Barbalho reuniu-se com o CEO da Record TV, Marcus Vinícius Vieira, o presidente da emissora, Luiz Cláudio Costa, o vice-presidente administrativo, Marcelo Cardoso, e o diretor executivo da Record TV Belém, Paulo Batista.