Email R7 - Manual de Configuração de Email e Backup

Alto contraste

A+

A-

Configuração de Email no Outlook:

Versões recomendadas: outlook 2010, 2013 e 2016

Etapa 1

1. Abra o Outlook

2. Clique na guia Arquivo para acessar o modo de configurações.

3 - Clique em Informações e em Adicionar conta:

Etapa 2

Na nova janela, marque a opção Configuração manual ou tipos de servidor adicinais, clique em Avançar.

Etapa 3

Marque a opção POP ou IMAP, clique em avançar.

Etapa 4

Preencha todos os campos necessários para incluir as seguintes informações:

• Seu nome: Insira o seu nome como gostaria que aparecesse no campo "De" das mensagens enviadas.

• Endereço de e-mail: Insira o seu endereço de e-mail completo (fulano@r7.com)

• Tipo de Conta: POP3 ou IMAP

• Servidor de entrada (IMAP): imap.r7.com

• Servidor de entrada (POP3): pop.r7.com

• Servidor de saída (SMTP): smtp.r7.com

• Dados de Login:

• Nome de usuário: Insira seu endereço de e-mail completo

• Senha: A senha usada para fazer login no portal (login.r7.com)

Etapa 5

Clique em Mais configurações para concluir a configuração da conta

• Selecione a guia Servidor de saída.

• Marque a caixa de seleção "Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação"

Selecione Usar as mesmas configurações do servidor de entrada.

Não Marque: Exibir autenticação de Senha Segurança (SPA)

Etapa 8

Selecione a guia Avançado, verifique os números das portas dos servidores:

• Servidor de entrada (IMAP): 993

• Servidor de entrada (POP3): 995

• Servidor de saída (SMTP): 465

Sempre utilizando a criptografia SSL

Clique em OK, depois clique em Avançar > para completar a configuração

Ao clicar em Avançar, ele irá realizar os testes para conclusão da configuração da conta. Com os status concluidos, só clicar em fechar.

Para atribuir as pastas de Itens Enviados e Itens Excluídos no Outlook 2010:

1. Vá até Arquivo -> Configurações de Conta -> Configurações de Conta… -> Dê um clique duplo na conta IMAP.

2. Clique em Mais configurações…

3. Selecione a guia Itens Enviados.

4. Habilite a opção “Salvar itens enviados na seguinte pasta no servidor. ”

5. Selecione a pasta "Itens Enviados" para que o Outlook salve e-mails enviados na conta IMAP.

6. Clique na guia Itens Excluídos.

7. Selecione a pasta Lixeira.

Para atribuir as pastas e mensagens no Outlook 2013:

No Outlook 2013, a Microsoft removeu a opção de escolher uma pasta de Itens Enviados e Itens Excluídos. Pois realiza a sincronização de forma automática detectando as pastas que já estão configuradas em uma conta. Se você fizer o upgrade do Outlook 2010 para o Outlook 2013 e as pastas já estiverem definidas, estas configurações provavelmente serão migradas para o Outlook 2013.

Você também pode fazer o download do manual em PDF através do link: www.r7.com/r7/media/pdf/configuracao-email-r7.pdf

Pronto!

Se você concluiu todos os passos acima, temos nossa caixa de e-mails @r7 funcionando normalmente e sincronizada com o webmail.

Configuração de Backup:

Abra seu Outlook, no canto superior esquerdo clique em Arquivo;

Selecione a opção Abrir e Exportar, depois clique em Importar e Exportar

Em seguida, em Exportar para um arquivo e clique em Avançar;

Marque a opção Arquivo de dados do outlook (.pst) e clique em Avançar;

Selecione a conta que deseja fazer o backup, clicando na raiz dela e marque a opção Incluir subpastas e clique em Avançar;

Clique em Procurar e escolha o local para salvar o seu backup e clique em Concluir;

Crie uma senha para segurança do seu backup;

Informe novamente a senha criada para o backup;

Agora é só aguardar a conclusão e terá o backup das suas mensagens salvas.

Importando o backup criado

Abra seu Outlook, no canto superior esquerdo clique em Arquivo;

Selecione a opção Abrir e Exportar, depois clique em Importar e Exportar;

Selecione a opção Importar arquivo para o programa, clique em Avançar;

Selecione a opção Arquivo do Outlook (.pst);

Em seguida, clique em Avançar;

Clique na opção Procurar, selecione o seu backup e clique em Abrir;

Em seguida, clique em Avançar;

Escolha a opção do arquivo de dados do Outlook, selecione a conta na qual quer inserir seu backup e clique na opção Concluir.

Informe novamente a senha criada para o backup e aguarde o Outlook sincronizar as mensagens e pastas do seu backup.

Atenciosamente,

Equipe R7