Turbine sua faxina com um aspirador de pó Muito mais rápido e prático do que varrer o chão com vassoura, o aspirador deixa sua casa limpa em alguns minutos

O aspirador de pó facilita muito a vida do responsável pela faxina da casa

Às vezes nos deparamos com a casa toda empoeirada ou cheia de pelos do bichinho de estimação e bate aquela preguiça de varrer tudo, não é mesmo? Só de pensar em pegar a vassoura e a pá, já bate aquele desânimo.

Mas tem como deixar a sua faxina mais fácil e prática, sabia? Para isso, basta investir em um aspirador de pó! Esses aparelhos são um grande sucesso por conseguirem deixar sua casa limpa em poucos minutos e com muito menos esforço. Porém, para comprar o aspirador ideal para sua necessidade, é necessário pensar em alguns detalhes antes de escolher o modelo.

Portanto, não perca tempo e anote essas dicas que o Guia R7 separou para você!

Potência

Escolha a potência mais adequada para a sua faxina e não gaste mais do que o necessário. Para isso, entenda o tamanho, a frequência e o tipo da faxina (chão, carpete, tapete etc.) que você irá fazer. Normalmente a potência dos aspiradores mais comuns varia entre 600W e 1600W, e são compatíveis para faxinas de rotina.

Modelo

Assim que souber o tipo de faxina que será feita, pense em qual modelo é mais adequado para ela: tradicional, portátil, vertical ou robô.

Uma ótima ideia é investir em um modelo 2 em 1, que é mais versátil e funciona tanto da maneira vertical quanto portátil. Ou seja, você tem a comodidade de contar com o cabo e as rodinhas para aspirar o chão mais facilmente, e também consegue utilizá-lo em locais menores, como sofás, carros etc.

Outro modelo que se tornou o “queridinho” dos responsáveis pela faxina é o aspirador robô. Eles contam com sensores que identificam onde está a sujeira e também evitam choques com obstáculos, conseguindo limpar o ambiente sem que você tenha que fazer esforço algum.

Porém, os robôs são ideais para superfícies planas com piso frio, laminado, de madeira ou taco e não são indicados para faxinas pesadas.

Filtros

Os principais tipos de filtro que existem no mercado são o filtro comum (de papel e descartável), o filtro com carvão e o filtro HEPA (lavável e reutilizável). O segundo modelo ajuda na diminuição de odores e o HEPA (High Efficiency Performance Air, que pode ser traduzido para o português como Alta Eficiência na Separação de Partículas) evita que partículas menores voltem ao ambiente. Por conta disso, chega a filtrar 99,9% das impurezas e é indicado para pessoas alérgicas ou com problemas respiratórios.

