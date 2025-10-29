Oferta Prorroga Black Friday Casas Bahia: garanta agora mesmo o seu novo smartphone Maior Black do Brasil tem modelos com 128GB a partir de R$ 499; aproveite!

Na Black Friday da Casas Bahia tem smartphones para todos os gostos

Ainda está rolando a maior Black Friday do Brasil na Casas Bahia. Os destaques desta terça-feira (28) são os smartphones com 128GB a partir de R$ 499*.

*Valor Ref. Cód do Produto: 55064216″

Quer mais ofertas da Black Friday Casas Bahia? Acesse agora mesmo www.casasbahia.com.br/record e confira dezenas de outros produtos com desconto. É por tempo limitado.