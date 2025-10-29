Como escolher o sofá ideal para a sua sala Fatores como modelo, tamanho e tecido devem ser considerados na hora da compra

Peça central nos momentos de lazer, o sofá ideal vai ser determinado de acordo com o espaço disponível no seu ambiente

Grande, pequeno, moderno ou clássico, colorido ou em tons mais sóbrios. São muitas as opções de sofá disponíveis no mercado...

Por esse motivo, escolher o sofá ideal, que foi feito para durar muito tempo, pode se tornar um desafio. Primeiro, porque devem ser considerados fatores como modelo, tamanho e tecido. E, segundo, porque a escolha também envolve as preferências pessoais de cada comprador ou compradora.

‌



Existem os sofás de dois, três e até quatro lugares ou mais e os sofás modulares, que você pode compor de acordo com o tamanho do seu ambiente. É possível decidir ainda entre sofás de canto, com chaise, retráteis, com regulagem de encosto e sofás-camas.

Disponibilidade de espaço

Peça central nos momentos de lazer, o sofá ideal vai ser escolhido de acordo com o espaço disponível no seu ambiente. Meça o cômodo e faça uma espécie de planta com todos os móveis que deseja combinar.

‌



Considere um mínimo de 60 cm livre de cada lado do sofá, além do espaço de circulação entre os outros móveis, como poltronas, mesas de centro e de canto, por exemplo.

Os sofás de 2 lugares, por exemplo, costumam medir em torno de 1,60 m de largura e os de 3 lugares em torno de 2,00 m de largura. Geralmente, os de 4 lugares possuem cerca de 2,50 m de comprimento. Já em relação à profundidade, considere o espaço, em média, de 85 a 90 cm para sofás fixos e aproximadamente de 1,00 m para sofás retráteis.

‌



Tipos de sofá

O sofá retrátil/reclinável é ideal para quem busca conforto. O assento pode ser estendido para frente e o encosto pode ser inclinado, permitindo que você se acomode de diversas formas.

Já os sofás modulares são modernos e estão em alta. Eles permitem maior flexibilidade e diversas configurações no ambiente, já que podem ser encaixados com várias combinações.

‌



Outro móvel que está na moda é o sofá com chaise. O modelo conta com uma espécie de puff adicional, oferecendo espaço extra para as pernas ou permitindo que mais pessoas usem a peça. É ideal para quem costuma receber visitas em casa.

Modelos de canto, em tecidos mais clássicos, ou estilos que estão na moda, como o desejado Chesterfield, em couro, são mais imponentes e preenchem o ambiente com elegância sem abrir mão do conforto.

Para quem não dispõe de uma área tão grande e procura um modelo funcional e versátil, o sofá-cama pode ser a melhor alternativa. Para ambientes mais compactos, essa é uma boa solução, que permite que você use o móvel tanto para os momentos de lazer quanto para receber visitas.

Tecido e revestimento

Se o móvel é quase uma peça de decoração e vai ser pouco utilizado, um tecido à base de algodão pode dar um aspecto mais sofisticado. Porém, se você vai usar muito, tem crianças, cachorros ou gatos em casa, é melhor escolher um material mais resistente e que suje menos, como o poliéster.

Os tecidos 100% de poliéster, como veludo e suede, por exemplo, possuem uma grande vantagem em relação aos que têm mais algodão na composição: são mais fáceis de limpar. Algodão, lã e linho são materiais mais naturais, têm um aspecto mais minimalista, garantem uma melhor sensação de toque, mas podem desbotar e sujar com facilidade.

Mais dicas

Se a sua sala é pequena e estreita, tome cuidado na escolha de sofás muito profundos. Os muito curtos e com pouca profundidade também podem não ser ideais porque tiram a sensação de conforto.

Para ambientes reduzidos, um sofá com assento retrátil pode ser uma boa alternativa, pois assim, você conseguirá utilizá-lo da melhor maneira (aberto ou fechado), de acordo com a sua necessidade.

Quem quer um ambiente mais clássico ou mais tradicional, pode apostar em modelos com almofadas fixas e braços mais largos. Já para quem prefere um estilo mais despojado, pode optar por modelos que têm o encosto até a metade do assento, com um braço de um lado e sem braço do outro.

Você pode encontrar sofás de todos os tipos e tamanhos na Black Friday Casas Bahia, no site da Casas Bahia. Acesse agora mesmo e não fique de fora da maior Black Friday do Brasil!

Mais promoções da Black Friday da Casas Bahia

Você encontra geladeiras, smartphones, smart TVs, air fryers, lavadoras, notebooks, armários e outros produtos na Black Friday Casas Bahia. Acesse agora mesmo o site e não fique de fora da maior Black Friday do Brasil!

Aviso!

Os preços e a disponibilidade dos produtos citados nesta matéria são de total responsabilidade da loja mencionada neste conteúdo.

O Portal R7 informa também que não se responsabiliza pela experiência de compra de seus leitores por meio dos links disponibilizados no texto ou por quaisquer produtos ou serviços ofertados.

Qualquer questionamento ou reclamações em relação ao (s) produto (s) adquirido (s) e/ou processo de compra e entrega deverão ser direcionados diretamente à empresa responsável.