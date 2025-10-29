Como escolher o notebook perfeito para você Encontre diversos modelos com excelentes preços na Black Friday Casas Bahia. Confira!

Notebooks estão com preços especiais na Black Friday Casas Bahia

Está pensando em comprar um notebook, mas se sente perdido(a) em meio a quantidade de opções no mercado? Calma! O Guia R7 lista agora os principais pontos que você deve observar e levar em consideração na hora de escolher o modelo de notebook ideal.

Todos os notebooks listados abaixo estão com excelentes preços na Black Friday Casas Bahia. Tem notebooks para estudo, trabalho e até para jogos. Aproveite o desconto e compre o seu!

Avalie o custo-benefício

Primeiramente, você precisa entender qual finalidade terá o seu notebook. Se for para estudo, navegar na internet ou realizar atividades do dia a dia, modelos de entrada são capazes de atender as suas necessidades. Agora se você trabalha com softwares pesados, como os de edição de vídeo, ou quer um modelo para jogar games, será preciso abrir um pouco mais o bolso para comprar um notebook mais potente.

Escolha o sistema operacional

O sistema operacional vai interferir diretamente na sua experiência com o notebook. Atualmente, existem dois sistemas operacionais que são mais famosos: Windows (Microsoft) e Linux.

Ambos rodam em notebooks comuns e a diferença entre eles você já consegue notar no preço. O Linux é um sistema operacional gratuito de código aberto, menos intuitivo e notebooks com este sistema, normalmente são utilizados por usuários avançados. Por isso, costuma ser mais barato.

Já o Windows (Microsoft) é o mais famoso do mercado. Nele, vem o tradicional Pacote Office, com os programas Word, Excel e Power Point, por exemplo - muito utilizado para estudo e trabalho. Além de ser intuitivo, é indicado para quem gosta de compatibilidade, pois a maioria dos programas e games são feitos para funcionarem no Windows.

Preste atenção na autonomia de bateria

A autonomia de bateria é outro detalhe que não pode passar batido, principalmente se você for ficar horas longe de uma tomada. Portanto, verifique a ficha técnica do notebook antes de comprar. Modelos convencionais apresentam duração média entre 2 e 3 horas.

Se atente para a resolução da tela

A resolução da tela do notebook é outro detalhe que você deve prestar bastante atenção.

Afinal, quanto maior a resolução de uma tela (quantidade de pixels), melhor a nitidez e o detalhamento da imagem. As resoluções mais comuns são a HD, Full HD e Ultra HD (ou 4K). Veja a diferença entre elas:

Resolução HD (720p): é a resolução mais comum no mercado. É ideal para o uso diário, como navegar na internet, enviar e-mails, editar documentos e planilhas, etc. A tela tem 1280 pixels na horizontal por 720 pixels na vertical.

Resolução Full HD (1080p): essa resolução é perfeita para quem usa o notebook para assistir vídeos no Youtube, filmes e séries, pois sua tela apresenta alta definição de imagens. São 1920 pixels na horizontal e 1080 pixels na vertical.

Resolução Ultra HD (ou 4K): a resolução Ultra HD é a tecnologia mais avançada do mercado. Com imagens em 4K, sua experiência será digna de cinema. Por isso, modelos com essa tela são indispensáveis para quem trabalha com edição de imagens, design gráfico ou é gamer. A tela tem 3840 pixels na horizontal e 2160 pixels na vertical.

Analise a placa de vídeo

As placas de vídeo integrada e dedicada são as mais comuns. A integrada é simples, ideal para ver séries, filmes e até jogar games com computação gráfica convencional. Já a placa dedicada é recomendada para quem for trabalhar com edição de fotos e vídeos ou jogar games realistas e modernos.

Avalie a tecnologia de armazenamento interno

Atualmente, existem duas formas de armazenar arquivos no notebook: HD (disco rígido) e SSD (disco sólido). O SSD é mais rápido, silencioso, menor, mais durável em relação ao HD e consome menos energia. Já o HD é mais barato e tem maior capacidade de armazenamento e recuperação de dados em caso de danos.

Se o preço não for um problema, modelos com sistema SSD são a melhor opção, pois têm melhor desempenho e são ágeis em armazenamento. Já se você não puder investir muito, opte por notebooks com HD, que têm capacidade de armazenamento maior que o SSD e são mais acessíveis.

Confira o tamanho da Memória RAM

A memória RAM é responsável pelo armazenamento temporário de informações do sistema operacional e de aplicativos em uso do seu notebook. Quanto maior a memória, mais programas poderão ser executados ao mesmo tempo e mais rápido será o carregamento de páginas e arquivos

Para o uso diário, como redes sociais, programas de texto, planilhas ou ver um filme, a memória RAM mais básica, de 4 GB, é o suficiente. Já se você pretende utilizar o notebook para trabalhar com edição de imagens e vídeos ou jogar games modernos, modelos de 8 a 16 GB são boas opções.

Conheça o processador

O processador é o cérebro do notebook. Atualmente, os modelos mais vendidos vêm com Intel Core e AMD Ryzen. Em ambos, opte por modelos intermediários a partir do Intel Core i5 e AMD Ryzen 5.

Notebooks com os melhores preços você encontra no Black Friday Casas Bahia

Agora que você já sabe o que avaliar para comprar um notebook com mais segurança, chegou a hora de escolher o modelo que mais atende às suas necessidades. Veja os notebooks que estão em destaque no Black Friday Casas Bahia.

Notebook DELL A35P CI5 11A/8GB/256SSD/15.6″/W11

O Notebook Dell Inspiron 15 3000 Core i5-1135G7 atenderá perfeitamente a todas as suas necessidades. Premium em cada detalhe, ele possui excelentes configurações, sendo ideal para quem busca sempre o melhor em desempenho, imagem e visual.

Compre aqui!

Notebook ASUS X515MA-BR623X CEL/4GB/128SSD/15.6″/W11

Sua Tela NanoEdge possui bordas incrivelmente finas e um revestimento fosco antirreflexo para uma experiência verdadeiramente envolvente. Além disso, o notebook ASUS X515 possui armazenamento SSD*, que além de mais rápido, é mais leve e mais seguro. Seu chassi reforçado melhora a digitação e permite abrir e fechar a tampa em um movimento suave.

Compre aqui!

Notebook LENOVO IDEAPAD R5/8GB/256SSD/15.6″/LINUX

O IdeaPad 1 combina desempenho responsivo em um chassi fino e compacto de 17,9 mm, favorecendo a multitarefa, onde você estiver. Tire o máximo do seu dispositivo com uma tela com moldura super estreita e longas horas de duração da bateria, além da carga rápida.

Compre aqui!

Notebook VAIO 55F11X-BO211H CI5 11A/8GB/512SSD/15

Faça videochamadas de qualquer lugar, a qualquer hora, com webcam integrada e dois microfones digitais que ampliam a captação do áudio, pois o modo cancelamento inteligente de ruído deixa o foco na voz. O VAIO FE 15 possui design moderno e clássico com detalhes especiais, visual fino e elegante que proporciona mobilidade.

Compre aqui!

Notebook SAMSUNG SNAPDRAGON 7C/4GB/128GB/14″/W11/OFFICE

O modelo tem uma tela de 14 polegadas com um design compacto que cabe em sua bolsa e proporciona imagens e áudio envolventes com o som Dolby Atmos®. Fino, mas resistente, a estrutura prateada durável é completada por uma dobradiça de 180 graus, pronta para ir aonde a vida o levar.

Compre aqui!

Notebook ACER GAMER AN515-57-57XQ/CI5/8GB/512GB/SDD/LINUX

O Nitro 5 conta com a placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 com 4 GB de memória dedicada GDDR6 (TGP de 50W). Ela garante a performance que você precisa para surpreender seus adversários e jogar com alto nível de realismo. Gráficos realistas, imagens que fluem e muita emoção a cada jogada!

Compre aqui!

Notebook ACER A315-58-32UT CI3/4GB/512SSD/15.6/W11

Com o armazenamento de 512GB SSD, você pode acessar e gravar arquivos muito mais rápido do que em um HD tradicional. Após poucos segundos da inicialização do sistema operacional, você já tem acesso completo as funcionalidades do seu notebook.

Compre aqui!

Notebook POSITIVO VISION I38756A-15 CI3 8GB/256GB/W11/15″

O Positivo Vision i15 faz parte da primeira linha de notebooks do mundo com a tecnologia Lumina Bar, que oferece uma experiência superior aos usuários. Os notebooks possuem barras de LED com ajuste de 3 níveis de intensidade, proporcionando uma iluminação ideal para a webcam, resultando em uma captura de imagem excepcional mesmo em ambientes com pouca iluminação.

Compre aqui!

Notebook LENOVO FHD R7-5700U/12GB/512GB SSD/UMA/LINUX

O Lenovo IdeaPad 3 possui design leve e compacto. Com tela Full HD antirreflexo de 15.6″, oferece mais conforto visual e máxima qualidade de imagem. Também conta com Wi-Fi AC ultrarrápido e teclado numérico para trabalhar suas planilhas com maior agilidade.

Compre aqui!

Notebook LENOVO IDEAPAD3 CI5 11A/8GB/256SSD/15.6″/W11

Sua privacidade pessoal é muito importante e é por isso que o IdeaPad 3i é equipado com uma porta de privacidade para webcam. Quando não estiver em uma chamada de vídeo ou gravando algo, basta deslizá-la.

Compre aqui!

Mais promoções da Black Friday da Casas Bahia

Você encontra geladeiras, smartphones, smart TVs, airfryers, lavadouras, guarda-roupas e outros produtos na Black, no site da Casas Bahia. Acesse agora o site e não fique de fora da maior Black Friday do Brasil!

