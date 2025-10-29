Como escolher o guarda-roupa ideal? O tipo de móvel que você compra pode ser fundamental para organizar seus cômodos e roupas; veja dicas

O guarda-roupa é um móvel fundamental para manter as roupas conservadas e organizadas

O guarda-roupa é um móvel imprescindível para tornar sua casa mais organizada, aconchegante e, também, deixar sua vida mais fácil e prática. Afinal, ele é colocado no quarto, um espaço íntimo e acolhedor para todos nós, mas que muitas vezes está bagunçado.

Com um guarda-roupa adequado, você não precisará mais se estressar com roupas jogadas na cama ou amontoadas em uma cadeira. Poderá também deixar tudo em um só lugar: roupas íntimas, meias, calças, camisas, agasalhos e muito mais! Outro ponto positivo é evitar deixar as roupas amassadas.

Ou seja, o guarda-roupa realmente pode mudar sua vida. Por isso, o Guia R7 traz algumas dicas sobre o que você deve considerar e avaliar quando for comprar o seu.

Modelo e dimensões

Antes de pensar na aparência do móvel e como ele ficará em sua casa, pense em qual local você irá colocá-lo. Tire as medidas e pense sobre suas necessidades e perfil. Por exemplo: esse guarda-roupa será utilizado por quantas pessoas? Qual a quantidade de roupa que ele comporta?

Tendo essas respostas, analise qual desses modelos é o ideal: solteiro, casal, modulado ou infantil.

Quantidade de gavetas e portas

Depois que você descobriu o modelo ideal para as suas necessidades, pense em detalhes que podem facilitar ainda mais sua vida, como, por exemplo, a quantidade de gavetas e portas.

Esse detalhe é fundamental para organizar suas roupas e encontrá-las com maior facilidade, já que será possível deixar uma gaveta somente para roupas voltadas para a prática de exercícios físicos, outra para camisas casuais e assim por diante.

Tipo de porta

Você já pensou na quantidade de portas, mas tão importante quanto esse detalhe é analisar qual o tipo de porta é o seu preferido. As portas de correr são vantajosas por não atrapalharem a circulação de pessoas no ambiente, porém são mais caras e qualquer problema nas roldanas e trilhos praticamente inutiliza o móvel.

Já os modelos com portas de abrir são mais baratos e possibilitam comprar um móvel de qualidade por um preço mais acessível.

Acessórios extras

Se você estiver com um orçamento um pouco mais folgado, considere investir em um guarda-roupa que tenha outras funções, como sapateira, maleiro, cabideiro e espelho. Esses diferenciais tornam o móvel multifuncional e prático.

Agora que você já sabe o que deve levar em consideração na hora de comprar um guarda-roupa, aproveite as promoções da Black Friday que a Casas Bahia fez em conjunto com a Record e compre o guarda-roupa ideal para o seu quarto. Confira excelentes opções abaixo:

Guarda-roupa de casal Bartira Genova

Guarda-roupa de casal Bartira Genova

O guarda-roupa de casal modelo Genova da Bartira é um móvel espaçoso e funcional, com seis portas e três gavetas. Ele é fabricado em 100% MDP (Medium Density Particleboard) de 12/15mm, o que confere resistência e durabilidade ao produto.

O acabamento do roupeiro é feito com FF (Finish foil) e o revestimento é laminado, oferecendo grande resistência e durabilidade. As 3 gavetas possuem corrediças telescópicas e um sistema que garante deslizamento suave e sem ruídos.

Além disso, o roupeiro conta com dobradiças metálicas de qualidade e puxadores em MDF, dando um toque de modernidade ao design do móvel. O Genova da Bartira é uma opção prática e elegante para organizar roupas e acessórios.

Quero comprar!

Guarda-roupa de casal Bartira Ville (6 portas e 2 gavetas)

Guarda-roupa de casal Bartira Ville (6 portas e 2 gavetas)

O guarda-roupa modelo Ville da Bartira deixará seu quarto bem mais bonito, agradável e confortável. O móvel se destaca pela beleza e pelo amplo espaço interno. Seu interior possibilita a organização de roupas, calçados, acessórios de moda e diversos objetos.

Suas prateleiras contam com 45,4 cm de altura e 33,2 cm de profundidade, espaço adequado para acomodar lençóis, cobertores, travesseiros e até edredons. Nas duas gavetas, você pode guardar peças dobráveis como camisetas, shorts, blusinhas e roupas íntimas.

Além de oferecer um amplo espaço interno, com medidas de 16,2 cm de altura e 33,2 cm de profundidade, as gavetas possuem corrediças metálicas, que são feitas em aço com pintura epóxi e possuem roldana que possibilita o deslizamento perfeito e suave.

Quero comprar!

Guarda-roupa de casal Móveis Europa Londres Flex

Guarda-roupa de casal Móveis Europa Londres Flex

O seu dormitório estará completo com o maravilhoso guarda-roupa de casal Móveis Europa Londres Flex. Esse móvel é a escolha perfeita para organizar suas roupas e acessórios.

Ele dispõe de estrutura em MDP para assegurar maior durabilidade e resistência, acabamento em verniz UV, portas de correr para otimizar o espaço do ambiente e coloração Flex, onde você pode escolher, no momento da montagem, as cores das portas.

Com design clean e moderno, esse lindo guarda-roupa ainda conta com espelho, puxadores embutidos em alumínio, gavetas com corrediças telescópicas para um deslize muito mais suave e várias prateleiras para melhor aproveitamento do móvel.

Quero comprar!

Cômoda Demóbile Sintra com oito gavetas

Cômoda Demóbile Sintra com oito gavetas

Organização, praticidade e elegância é o que você terá com a cômoda Sintra da Demóbile. São oito gavetas disponíveis em um corpo construído a partir de MDP 15 mm, com fita de borda em papel e sapatas na base.

Suas gavetas contam com 60 cm de largura, proporcionando amplo espaço para guardar as roupas dobradas e bem-dispostas.

Esse móvel vem com a facilidade de puxadores embutidos e corrediças telescópicas, que garantem um deslizar suave e sem batidas, além do acabamento em pintura UV, preservando a vida útil do móvel.

Já o tampo superior é reforçado com MDP 25 mm, sendo capaz de comportar objetos decorativos, aparelhos eletrônicos e demais itens (verificar medida de largura), desafogando o seu quarto do acúmulo de objetos no guarda-roupa ou em prateleiras, por exemplo.

Comprar agora!

Guarda-roupa de casal Bartira Monte Rei com espelho

Guarda-roupa de casal Bartira Monte Rei com espelho

O Guarda-roupa de casal Bartira Monte Rei com espelho deixará seu quarto mais organizado e confortável.

Esse incrível roupeiro possui design moderno e clean com cores neutras, que combinam com os mais diferentes estilos de decoração que você quiser adotar, adicionando bom gosto, elegância e requinte.

Ele possui fabricação de alta qualidade, graças a estrutura robusta em MDP e revestimento em pintura UV, que garante sofisticação para o acabamento. A madeira também conta com proteção UV para evitar que raios solares possam danificar a superfície da peça em ambientes com iluminação natural.

Se sua preocupação for com o espaço, esse belo guarda-roupa consiste na perfeita otimização, pois conta com 12 prateleiras internas e seis gavetas que garantirão praticidade e funcionalidade para guardar todas suas roupas e acessórios de vestuário.

Com corrediças telescópicas para um abrir e fechar mais suave, cabideiros, maleiros e sapateira, o modelo Monte Rei é a escolha certa para uma melhor distribuição e organização dos seus pertences. Não perca mais tempo e conte com a qualidade dos produtos Bartira para completar sua casa do jeito que sempre sonhou.

Comprar agora!

Guarda-roupa de casal Bartira Arezzo

Guarda-roupa de casal Bartira Arezzo

Se você está em busca de um móvel realmente lindo e completo, o guarda-roupa Bartira Arezzo é a opção perfeita para compor o seu quarto. Funcional e inovador, ele é produzido com material de altíssima qualidade, oferecendo estrutura em MDP.

São três portas de correr, nove gavetas, prateleiras, resistentes corrediças telescópicas, cabideiro, maleiro e um eficiente acabamento em pintura UV. Gostou? Então não perca mais tempo e compre agora mesmo esse belíssimo Guarda-Roupa Arezzo da Bartira.

Comprar agora!

Guarda-roupa Demóbile Ártico

Guarda-roupa Demóbile Ártico

O guarda-roupa Ártico da Demóbile é um móvel moderno, compacto, e planejado para você aproveitar bem o espaço do seu quarto. Com cinco portas de bater, ele possui prateleiras internas bem espaçosas que suportam até 5kg cada uma, mas, a prateleira central suporta até 8kg.

Com 135 cm de largura, ele é compacto e possui divisórias planejadas para melhor servir suas necessidades, ideal para guardar roupas dobráveis, camisetas, camisas, calças e qualquer tipo de acessório de moda. Seu quarto com estilo e com melhor aproveitamento de espaço!

Comprar agora!

