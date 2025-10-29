Cafeteira expresso: o que você precisa saber para escolher a sua Não faltam opções no mercado para você fazer o autêntico café expresso dentro de casa

Apesar da tradição de passar o café no coador continuar viva, vem aumentando no Brasil o número de adeptos do café expresso, ou o café de máquina, como se dizia antigamente. E você não precisa mais sair de casa para apreciar essa tradicional bebida. Isso mesmo, pois não faltam opções no mercado para você fazer o autêntico café expresso dentro de casa.

Já deu até para sentir aquele aroma especial, né. Antes de comprar, veja o que você precisa saber para escolher a sua.

Espaço e medidas

Confira as dimensões dos modelos antes da escolha. Defina também o local onde vai colocar o equipamento, pois alguns vêm de fábrica com cabos de energia curtos, o que limita o posicionamento da máquina.

Limpeza e manutenção

Siga sempre as instruções dos fabricantes e, caso use cápsulas, faça o descarte adequado das usadas. Evite receitas caseiras, pois elas podem afetar peças da máquina.

Preço e orçamento

Estude os preços das cápsulas antes de comprar as cafeteiras. Embora algumas tenham preços acessíveis, utilizam cápsulas caras, o que pode não compensar no curto e longo prazos.

Confira abaixo 3 opções de cafeteira:

Philco PCF24 Expresso & Cápsulas Inox Red

Prepare café expresso curto, café expresso longo, cápsulas Nespresso e Três Corações. Você escolhe! Mil e uma possibilidades para preparar as mais variadas receitas de café! Ristretto, Machiatto e o verdadeiro cappuciono. Isso porque a cafeteira Philco PCF24 Expresso & Cápsulas Inox Red prepara não apenas o café expresso, mas também os em cápsulas.

A Essenza Mini é o projeto da Nespresso produzindo uma máquina do Sistema Original super compacta. Combinam facilidade de uso, beleza minimalista e a inigualável qualidade Nespresso para criar a xícara perfeita sempre. Se você gosta de linhas retas, escolha o modelo retangular. Se prefere mais movimento, o design triangular.

A cafeteira Três Corações Passione tem compartimento interno para até 4 cápsulas usadas e reservatório de 650 ml. Você pode preparar o seu expresso do jeito que quiser, cremoso com cafés filtrados ou chás naturais.

Agora que você conhece algumas das melhores opções no mercado, aproveite as promoções da Black que a Casas Bahia fez em conjunto com a RECORD para deixar ainda mais equipada sua cozinha.

Aviso!

Os preços e a disponibilidade dos produtos citados nesta matéria são de total responsabilidade da loja mencionada neste conteúdo.

O Portal R7 informa também que não se responsabiliza pela experiência de compra de seus leitores por meio dos links disponibilizados no texto ou por quaisquer produtos ou serviços ofertados.

Qualquer questionamento ou reclamações em relação ao(s) produto(s) adquirido(s) e/ou processo de compra e entrega deverão ser direcionados diretamente à empresa responsável.