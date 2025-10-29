Aprenda as diferenças entre ar-condicionado portátil e climatizador Com a alta das temperaturas e a chegada do verão, é preciso pensar em alternativas para deixar sua casa mais refrescante sem gastar tanto

O climatizador é uma ótima maneira de deixar sua casa mais refrescante

A onda de calor voltou a afetar o país e o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de grande perigo para diversos estados nos últimos dias.

Isso só ocorre quando o Instituto considera que há grande probabilidade de ocorrência de danos e acidentes, inclusive com risco para a integridade física dos cidadãos.

Não é possível controlar essas altas temperaturas, mas existem algumas alternativas para deixar sua casa com o clima mais ameno e, assim, se sentir mais confortável.

O desejo de todo mundo é comprar um ar-condicionado potente; mas nem sempre o orçamento permite investir nos modelos split ou de janela, já que estes são fixos e demandam um custo de instalação.

Nesse cenário, ares-condicionados portáteis e climatizadores são ótimas opções para quem quer refrescar imediatamente o ambiente sem gastar tanto dinheiro e passar por uma obra. Porém é importante ressaltar que existem algumas diferenças entre os prós e contras desses aparelhos.

Por exemplo, o ar-condicionado portátil é mais potente e consegue esfriar melhor o ambiente. Por outro lado, consome mais energia e diminui a umidade do ar.

Portanto, climatizadores são uma melhor opção para pessoas com problemas alérgicos, pois conseguem umidificar o ar com maior facilidade.

Mas estes são um pouco mais limitados, uma vez que desempenham bem apenas em ambientes menores, secos e quentes - basicamente funcionam como umidificadores quando abastecidos com água e como ventiladores na ausência dela.

O ar-condicionado portátil não tem restrição em relação ao ambiente e funciona do mesmo jeito tanto em ambientes secos e quentes quanto em locais mais amenos. Além disso, ainda é possível selecionar a temperatura desejada no termostato.

Essas são as características dos aparelhos, mas é preciso ficar atento ao tamanho e potência do modelo que você irá comprar para saber se ele conseguirá atender suas necessidades.

