Air fryer: não compre uma fritadeira elétrica sem conferir essas 5 dicas A escolha do modelo perfeito que facilitará seu dia a dia na cozinha passa por tamanho, potência e funções

As fritadeiras elétricas ficaram famosas por proporcionarem receitas saborosas e saudáveis em poucos minutos

Quer aprender a comprar uma Air fryer? Sinônimo de praticidade na cozinha, a fritadeira elétrica sem óleo, como também é chamada, é a queridinha dos brasileiros. Afinal, com ela, além de fritar alimentos, é possível preparar legumes, vegetais, carnes, peixes, bolos, doces, pães, assados e requentar a comida.

Segundo o Ubersuggest, ferramenta online para pesquisa e análise de palavras-chave, o termo Air fryer teve 1.2 milhão de buscas na internet somente entre janeiro e maio de 2023 no Brasil.

‌



Esse número comprova o quanto as pessoas estão interessadas em saber mais sobre a fritadeira elétrica capaz de preparar refeições completas mais saudáveis com rapidez e sem abrir mão do sabor e crocância.

Se você ainda não tem uma, mas ficou com vontade de ter, o Guia R7separou 5 dicas que vão te ajudar a comprar a Air fryer que atenda às suas necessidades.

‌



5 dicas para você comprar uma fritadeira elétrica

1. Capacidade interna

‌



No mercado há opções de Air fryer entre 1,5 e 12 litros. Portanto, leve em consideração o número de integrantes da sua família. Se você é solteiro ou casado, mas não tem filhos, modelos entre 1,5 e 3,5 litros são ideais. Já para uma família com pelo menos cinco pessoas as fritadeiras elétricas sem óleo entre 6 e 12 litros são as mais adequadas, já que é possível fazer grandes porções e utilizá-las até mesmo para confraternizações.

2. Potência

‌



Assim como a capacidade interna, a potência também pode variar de acordo com cada modelo de Air fryer. Quanto mais potente for o eletroportátil, mais rápido ele preparará os alimentos. Por outro lado, mais energia elétrica será consumida. As versões mais compactas das fritadeiras elétricas sem óleo costumam ter, em média, 1000 watts de potência. Já as maiores possuem em média 2000 watts.

3. Controle de temperatura e timer

Funções como controle de temperatura e timer são muito úteis no preparo dos pratos, pois possibilitam o ajuste da temperatura e do tempo de cozimento, de acordo com cada tipo de receita. Os modelos mais comuns são analógicos, com botões giratórios de ajuste de temperatura, que vão de 80°C a 200°C, e o timer, com tempo máximo de funcionamento entre 30 e 60 minutos. Há também modelos mais precisos com painel digital.

4. Segurança

Algumas Air fryers contam com dispositivos que tornam o preparo de alimentos mais seguro, tais como: base antiderrapante, trava de segurança para o cesto na cuba, sistema de proteção contra superaquecimento e desligamento automático para evitar incêndios. Se você tem criança em casa, considere esses modelos.

5. Acessórios

Determinadas fritadeiras elétricas vêm com acessórios extras que vão facilitar ainda mais sua vida na cozinha, como assadeira de bolo e pegador de alimentos, por exemplo. Se esse detalhe for determinante, pesquise modelos que tenham os acessórios que atendam às suas necessidades.

Agora que você já sabe tudo sobre uma Air fryer, aproveite as promoções da Black Friday Casas Bahia em conjunto com a Record para deixar ainda mais equipada sua cozinha.

Fritadeira Air Fryer Britânia BFR25P 3,5L Preta 110V

Fritadeira Air fryer Britânia BFR25P 3,5L Preta 110V

Além de um design moderno, que vai deixar sua cozinha linda, a Fritadeira Sem Óleo BFR25P, da Britânia, conta com excelente desempenho para garantir uma alimentação saborosa todos os dias.

Com tecnologia Air Flow o ar quente circula em 360°, proporcionando mais agilidade e eficiência no preparo. Assim, você tem receitas prontas em 5 minutos, crocantes por fora e suculentas por dentro.

E na hora de limpar, não precisa de esforço, já que o cesto possui revestimento antiaderente de alta qualidade, impedindo que os alimentos grudem. Compre aqui!

Fritadeira Elétrica Britânia BFR40PI 5L Preta/Inox 110V

Fritadeira Elétrica Britânia BFR40PI 5L Preta/Inox 110V

O modelo Britânia BFR40PI conta com uma cuba de 5 litros de capacidade e um cesto de 4,35 litros, que permite cozinhar uma boa quantidade de alimentos de uma só vez. Com 1500W de potência, oferece excelente performance para fazer desde alimentos mais simples aos mais elaborados.

Além disso, seu cesto possui revestimento antiaderente Dura Mais, que oferece alta durabilidade e também facilita na hora de limpar. Compre aqui!

Fritadeira Mondial Family Black AFN40FB 4L 110V

Fritadeira Mondial Family Black AFN40FB 4L 110V

São 1500W de potência que possibilita assar, cozinhar, gratinar e fritar batata, nuggets, frango, carnes, peixes, pão de queijo, bolos e muitas outras refeições que desejar no dia a dia.

Prática e eficiente, a Fritadeira Elétrica Mondial Family conta com 4 litros de capacidade, com cuba e cesto antiaderentes que não deixam as comidas grudarem e facilitam a limpeza. Compre aqui!

Fritadeira Air Fryer Mondial AF-30I 3,5L Preta 110V

Fritadeira Air Fryer Mondial AF-30I 3,5L Preta 110V

Bonita, moderna e fácil de usar, a Air Fryer Mondial AF-30I cozinha os alimentos por inteiro utilizando a movimentação do ar quente, mantendo o sabor dos alimentos, que ficam crocantes mesmo sem a utilização de óleo, garantindo receitas muito mais saudáveis.

Para todos os tipos de receitas e refeições do seu dia, desde pães de queijo, carnes, pastéis, legumes, doces e muitos mais, a Air Fryer Mondial AF-30I possui cesto removível, mais fácil de manusear, com capacidade total para até 3,5 litros e prepara pequenas e grandes porções. Compre aqui!

Fritadeira Elétrica Philco Gourmet PFR15PG 4,4L GOLD Preta 110V

Fritadeira Elétrica Philco Gourmet PFR15PG 4,4L GOLD Preta 110V

A Air Fryer Philco Gourmet PFR15PG possui seletor de temperatura com ajuste de 80 a 200°C, que permite que você escolha a temperatura ideal para cada tipo de alimento, garantindo o cozimento perfeito e preservando todo o sabor.

Além disso, possui timer de 60 minutos com desligamento automático, oferecendo ainda mais praticidade na hora de cozinhar. Já o cesto removível com revestimento antiaderente na cor “Gold” torna a limpeza muito mais fácil e prática! Compre aqui!

Fritadeira Air Fryer Philco Oven PFR2200P 12L 110V

Fritadeira Air Fryer Philco Oven PFR2200P 12L 110V

Com a incrível capacidade de 12 litros, a Fritadeira Air Fryer Philco Oven PFR2200P é 2 em 1 e permite fritar sem óleo e assar com perfeição. Tudo isso com a agilidade e as vantagens da tecnologia Air Fry aliadas à versatilidade do forno.

Ela possui um painel digital com 9 funções pré-definidas, para que você tenha total praticidade na hora de preparar as refeições e também conta com as funções de desidratar - que realça o sabor dos alimentos sem perder o seu valor nutricional -, timer de 90 minutos, com sinal sonoro e desligamento automático, e controle de temperatura, que permite preparar as suas receitas com maior precisão. Compre aqui!

Fritadeira Air Fryer Oster OFRT400 110V

Fritadeira Air fryer Oster OFRT400 110V

Com 4 litros de capacidade, a Fritadeira Elétrica Sem Óleo Air Fryer Oster OFRT400 traz mais praticidade para a rotina da família. Ela conta com 1500W de potência, proporcionando uma excelente performance.

Com timer de 60 minutos e variação de temperatura de 90°C a 200°C, permite preparar diferentes alimentos, como carnes, peixes, aves, batata e muito mais com facilidade. Compre aqui!

Fritadeira Elétrica Oster OFRT660 4,8L Preta Inox 110V

Fritadeira Elétrica Oster OFRT660 4,8L Preta Inox 110V

Seu painel funcional traz 8 funções pré-programadas, variações de temperatura de 40°C a 200°C e função desidratar, assim você obtém uma alimentação variada, saudável e cheia de sabor.

Prática e eficiente, ela conta com 1500W de potência, preparando alimentos com mais rapidez e deixando-os crocantes. Espaçosa, a fritadeira tem um cesto de 4,8 litros e revestimento antiaderente que facilita a limpeza. Compre aqui!

Fritadeira Air Fryer Electrolux EAF10 3,2L Preta 110V

Fritadeira Air Fryer Electrolux EAF10 3,2L Preta 110V

Prepare receitas deliciosas com até 90% a menos de gordura e quase 50% a menos de calorias com a Fritadeira Elétrica Sem Óleo Air Fryer Electrolux EAF10 - Preta. Fritura sem óleo, saudável e gostosa!

Ela tem cesto interno de 3,2 litros, que é removível e antiaderente, timer sonoro de até 30 minutos e receitas pré-programadas com apenas um toque. Compre aqui!

Fritadeira Elétrica Electrolux Oven Exper EAF90 12L 110V

Fritadeira Elétrica Electrolux Oven Exper EAF90 12L 110V

A Air Fryer Oven Electrolux Experience Digital, assinada por Rita Lobo, é uma fritadeira elétrica multifuncional com capacidade de 12 litros. Ela conta com 5 modos de preparo em 1 único produto - Airfry, Gratinar, Reaquecer, Desidratar e Rotisserie. Com ela, você pode preparar desde o clássico frango assado da padaria até chips de frutas e legumes e o que mais sua imaginação mandar!

Seu Painel Digital traz mais de 10 funções programadas, incluindo Preaquecer e Virar, permitindo cozinhar alimentos com até 90% menos gordura e quase 50% menos calorias, em comparação com a fritura tradicional. Compre aqui!

Fritadeira Air Fryer Arno AirFry Super IFRY Inox 4,2L 110V

Fritadeira Air Fryer Arno AirFry Super IFRY Inox 4,2L 110V

Super na capacidade e prática no dia a dia! O modelo tem capacidade para 4,2 litros e serve até 6 pessoas. Com essa Air Fryer da Arno, você pode fritar, grelhar e assar sem o uso de óleo e, mesmo assim, ter receitas completas, crocantes, cheias de sabor e muito mais saudáveis.

Ela serve tanto para doces quanto salgados, e pode ser utilizada para receitas de todos os tamanhos. Você define o tempo e a temperatura certa e deixa suas receitas no ponto que você quiser. Compre aqui!

Você pode encontrar esses e outros produtos na Antecipa Black, no site da Casas Bahia. Acesse agora mesmo e não fique de fora da maior Black Friday do Brasil!

Mais promoções da Antecipa Black Friday da Casas Bahia

Você encontra geladeiras, smartphones, Smart TVs e outros produtos na Antecipa Black, no site da Casas Bahia. Acesse agora mesmo e não fique de fora da maior Black Friday do Brasil!

Aviso!

Os preços e a disponibilidade dos produtos citados nesta matéria são de total responsabilidade da loja mencionada neste conteúdo. O Portal R7 informa também que não se responsabiliza pela experiência de compra de seus leitores por meio dos links disponibilizados no texto ou por quaisquer produtos ou serviços ofertados. Qualquer questionamento ou reclamações em relação ao (s) produto (s) adquirido (s) e/ou processo de compra e entrega deverão ser direcionados diretamente à empresa responsável.