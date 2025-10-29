3 dicas para escolher o melhor micro-ondas para sua cozinha Tamanho do aparelho depende da rotina de uso, dos pratos preparados e o tamanho da família; aprenda a escolher

Tamanhos dos micro-ondas variam entre pequenos, médios e grandes.

O micro-ondas é um eletrodoméstico que não pode faltar na cozinha de quem quer praticidade para encarar a correria do dia a dia. Afinal, além de esquentar comida e descongelar alimentos, é capaz de preparar refeições rápidas e pratos incríveis.

Hoje, as marcas apostam em modelos cada vez mais tecnológicos e de fácil utilização. Por isso, mais do que decidir pelo design do aparelho, é importante conhecer os tamanhos, as potências e suas funções. Mas muita calma nessa hora.

‌



O Guia R7 dá 3 dicas que vão te ajudar a escolher o melhor micro-ondas para sua cozinha. Além disso, apresenta a você alguns dos principais modelos, de diferentes capacidades e funcionalidades.

3 dicas para escolher um micro-ondas

Os modelos variam conforme a rotina de uso, a quantidade de pessoas que moram com você e o tamanho dos recipientes e pratos utilizados no preparo das refeições. Confira!

‌



1 - Capacidade interna e Potência

Micro-ondas pequeno (até 20 litros): indicados para quem mora sozinho, tem família com até 3 pessoas ou possui cozinha pequena. Aparelhos com essa capacidade realizam tarefas mais simples, como descongelar pequenas porções e preparar receitas simples. A potência média vai de 600 a 700W.

Micro-ondas médio (de 21 a 29 litros): ideais para famílias com até 4 pessoas. Além de descongelar e aquecer comidas rápidas, são capazes de preparar receitas elaboradas em travessas maiores. A categoria intermediária é a mais vendida e a que traz inovações, como grill e ajuste inteligente de potência. Sua potência varia entre 700 e 1.200W.

‌



Micro-ondas grande (30 litros ou mais): perfeitos para famílias a partir de 5 pessoas. Essa categoria aceita refratários e travessas grandes para o preparo de volumes maiores de refeições. Por ser maior e trazer mais recursos, são os mais caros da categoria. Eles têm potência alta, acima de 1.200W.

2 - Funções extras do microondas

Ajuste inteligente de potência; grill ou gratinar; receitas pré-programadas e até teclas fáceis para crianças são algumas das funções extras que as marcas têm apostado para se destacar no mercado. Avalie se esses ou outros recursos serão úteis no seu dia a dia, pois eles costumam encarecer o aparelho.

‌



3 - Consumo de energia

Micro-ondas com maior potência são os que consomem mais energia elétrica. Portanto, se você busca economizar no final do mês, escolha aparelhos com selos A ou B de eficiência energética do Inmetro. Já o Procel usa a representação de uma lâmpada com o rosto sorridente para indicar ao consumidor o produto que consome menos energia. É comum encontrar os selos do Inmetro e Procel juntos nos micro-ondas.

Modelos de micro-ondas interessantes para você

Micro-ondas Consul 20 Litros Espelhado Inox CM020BF (tamanho pequeno)

Consul 20 Litros Espelhado Inox CM020BF

Com design moderno e porta espelhada, o novo micro-ondas Consul CM020BF de 20 litros de capacidade e 620W de potência é perfeito para deixar seu ambiente familiar muito mais prático, seguro e com muito mais modernidade.

Esse modelo vem com seis receitas pré-programadas (arroz, vegetais, massas, peixe, pipoca e aquecimento de bebidas em canecas), que possuem ajuste de potência. Além disso, é possível selecionar a função e o peso (varia entre 250g, 500g e 1kg).

O micro-ondas conta também com tecla +30 segundos para adicionar tempo em qualquer preparo sem precisar desligar ou interromper o preparo. O aparelho conta com trava de segurança, que impede a ativação acidental em momentos de limpeza ou em caso de encostar nele sem querer.

Micro-ondas Electrolux 27L - MS37R (tamanho médio)

Electrolux 27L - MS37R

O micro-ondas MS37R da Electrolux é o eletrodoméstico que falta na sua cozinha. Com 27 litros de espaço interno e 1400W, comporta refratários e travessas maiores e vem com 55 receitas pré-programadas em seu painel.

Esse modelo também vem com as funções ‘tira-odor’, que suaviza os odores deixados pelos alimentos; ‘limpa fácil’, que facilita a limpeza interna; e a função ‘manter aquecido’, que mantém o prato quente por mais tempo.

Micro-ondas LG 30L Solo MS3095LR (tamanho grande)

LG 30L Solo MS3095LR

Micro-ondas LG 30L Solo MS3095LR proporciona praticidade ao seu dia a dia. Com 30 litros de capacidade e 10 potências, deixa o cozimento e descongelamento mais uniforme com a tecnologia I-Wave.

Na cor prata espelhada, o modelo possui cavidade cinza com revestimento EasyClean, que tem ação bacteriana e facilita a limpeza. Um diferencial é a trava para crianças. Assim, suas receitas e refeições ficarão mais deliciosas e seguras.

Agora que você já sabe qual micro-ondas levar pra casa, aproveite as promoções da Black que a Casas Bahia fez em conjunto com a Record TV para deixar ainda mais equipada sua cozinha.

Aviso!

Os preços e a disponibilidade dos produtos citados nesta matéria são de total responsabilidade da loja mencionada neste conteúdo.

O Portal R7 informa também que não se responsabiliza pela experiência de compra de seus leitores por meio dos links disponibilizados no texto ou por quaisquer produtos ou serviços ofertados.

Qualquer questionamento ou reclamações em relação ao(s) produto(s) adquirido(s) e/ou processo de compra e entrega deverão ser direcionados diretamente à empresa responsável.