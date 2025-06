Sucesso mundial, a produção turca Força de Mulher conquistou o Brasil desde o primeiro capítulo, que foi ao ar em 29 de julho de 2024, na tela da RECORD. De lá para cá, o público se emocionou, torceu, ficou íntimo dos personagens, criou memes nas redes sociais, compartilhou figurinhas pelo WhatsApp, se identificou com histórias de luta e até participou de acaloradas discussões para escolher com qual galã a protagonista Bahar (Özge Özpirinçci) deveria ficar: Sarp (Carner Cindoruk) ou Arif (Feyyaz Duman)?

Baseada no drama japonês Woman (2013), a produção estreou na Turquia em 2017, com o nome Kadin (Mulher) e, em 2024, foi exibida pela primeira vez na TV aberta brasileira, popularizando a história de sobrevivência e superação de Bahar, que passa por uma série de desafios para criar os filhos Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), mas encontra esperança e força, mesmo nas circunstâncias mais sombrias.

A novela fez sucesso em mais de 40 países e já estava disponível no streaming para o público brasileiro, mas quando chegou na tela da RECORD se tornou uma febre no Brasil, como aponta o Vice-Presidente Artístico da emissora, Marcelo Silva.

“A chegada de Força de Mulher à RECORD foi decisiva para transformar o gênero de dramaturgia turca em um verdadeiro fenômeno dos últimos tempos no Brasil, mesmo após já estar disponível no streaming. Isso prova que a televisão aberta tem um alcance incomparável no país, especialmente entre públicos que não têm acesso constante à internet ou plataformas de streaming. Ao ser exibida em horário nobre, a trama passou a atingir milhões de lares, incluindo públicos mais tradicionais, de diferentes faixas etárias, gerou a curiosidade em novos públicos e reacendeu o interesse de quem já havia assistido. O sucesso dessa trama envolvente de temas universais como superação, maternidade e violência doméstica gerou ainda uma forte divulgação e interesse da imprensa especializada em teledramaturgia, ampliando, consolidando, criando conexão e engajamento também em diversos perfis nas redes sociais”.

Palavra de especialista

Consultor e Doutor em Teledramaturgia pela Universidade de São Paulo (USP), Mauro Alencar, revela o segredo do sucesso de Força de Mulher. “As novelas turcas são muito bem-feitas e prendem a atenção do espectador do começo ao fim. Elas seguem uma premissa que normalmente põe a mulher no centro da história. O que realmente cativa a atenção do público são todos os obstáculos que a Bahar (Özge Özpirinçci) enfrenta para criar dois filhos sozinha. A protagonista mostra como conseguiu sobreviver, apesar de todas as provações. Força de Mulher transforma a dor em força e isso gera total comunhão com a audiência”.

Apesar de estar disponível nas plataformas de streaming desde 2023, a novela só caiu no gosto dos brasileiros somente quando entrou para a grade de programação da emissora. “Esse caminho que a RECORD está fazendo, considero muito semelhante ao que fez Silvio Santos (1930 - 2024) nos anos 1980, ao abrir as portas do país para o México. Então, só uma emissora que tenha uma estrutura como a da RECORD para conseguir fazer com que a exibição de uma novela turca se torne um acontecimento tão grande como esse”.

Universo grandioso

Em poucos meses, Força de Mulher já alcançava números expressivos na tela da RECORD. De acordo com a Diretoria de Inteligência de Dados | Pesquisa & Planejamento da emissora, em dezembro de 2024, a produção atingiu o pico de audiência de 12,2 em Salvador (BA) e 8,9 no Rio de Janeiro. Em janeiro de 2025, alcançou 14,0 em Goiânia (GO) e 11,7 em Vitória (ES). No mês de março, 10,5 em São Paulo. Além disso, a produção manteve a vice-liderança intacta em praticamente todas as praças da emissora durante a exibição.

Na cobertura digital, os índices alcançam a mesma proporção. Somente o site oficial no portal R7 soma mais de 30 milhões de visualizações, desde à estreia da novela até o dia 22 de junho de 2025, e o perfil no Instagram acumula quase 80 mil seguidores, ganhando o engajamento do próprio elenco turco, que aceitou participar de publicações no estilo “collab” e também fez questão de compartilhar posts feitos pela equipe do Brasil em suas redes sociais.

A diretora de Conteúdo Digital e Transmídia da RECORD, Bia Cioffi, explica a repercussão no digital: “O brasileiro já é conhecido mundialmente por sua força na internet. Está aí o Oscar que não nos deixa mentir — com o grande movimento que o Brasil fez na web em torno do filme que representou o país. Com Força de Mulher não foi diferente. Um sucesso na TV, a novela ganhou grande repercussão no digital, não só em volume de menções à trama, mas também — e especialmente — na criação de memes e figurinhas de Whatsapp com os personagens da história. O público torceu pela vida e os amores da Bahar (Özge Özpirinçci), apaixonou-se pelas crianças e, claro, fez graça de monte com os vilões do folhetim!”.

Na RECORD, a trama contou com 243 capítulos divididos em três fases. O público acompanhou o amor à primeira vista de Bahar (Özge Özpirinçci) e Sarp (Caner Cindoruk, o acidente do rapaz que foi dado como morto, a obsessão e as maldades de Sirin (Seray Kaya), a luta da protagonista para criar Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) sozinha, e diversas reviravoltas. Ao longo da exibição, os telespectadores também se apaixonaram por personagens como Enver (Şerif Erol), Hatice (Bennu Yıldırımlar), Ceyda (Gökçe Eyüboğlu), Arif (Feyyaz Duman) e muitos outros.

As vozes que conquistaram o Brasil

As dublagens perfeitas que deram voz aos personagens fizeram o público brasileiro se identificar ainda mais com Força de Mulher, e a responsável por selecionar o casting [seleção de artistas] foi a diretora de dublagem Marta Rhaulin, que também fez parte do folhetim, dando voz para ninguém menos do que a carismática Ceyda (Gökçe Eyüboğlu).

“Moro em Miami [nos Estados Unidos] desde 1994 e faço muitas vozes em diferentes projetos e direção. É importante que o diretor também seja um dublador, pois para passar para a equipe todo o sentimento, interpretação e reações necessárias, você precisa já ter vivido isso. E tive a oportunidade e o grande prazer de atuar como diretora de dublagem de Força de Mulher, uma novela forte com um enredo maravilhoso”.

Ela conta que estudou os personagens individualmente para que cada dublador se encaixasse dentro do perfil. “A Mariana Pozatto, por exemplo, fez um trabalho magnífico como Bahar (Özge Özpirinçci). Costumo deixar meus dubladores muito à vontade com os papéis, eu acompanho, mas os deixo desenvolverem todo o potencial deles. E essa novela ter se tornado esse sucesso tão grande, foi um reconhecimento de todo nosso esforço”.

Mariana Pozatto se considera uma profissional discreta, com uma rede social pequena, mas, ainda assim, sentiu o impacto da exibição da novela na RECORD. “Quando vai para a TV aberta ganha outra dimensão. As pessoas do nosso dia a dia comentam, aparecem propagandas na televisão do elevador, e até quando vou visitar a minha mãe, os vizinhos me chamam de Bahar (Özge Özpirinçci). É uma coisa impressionante. Eu já tinha dublado outros personagens de séries e filmes grandes, mas nunca nessa proporção”.

Josué Galinari, o dublador de Sarp (Caner Cindoruk), ficou impressionado com a recepção dos internautas. “Quando dublamos, já ficamos tocados com a força do roteiro. A história é muito cativante, e a gente se identifica o tempo todo com os personagens e com as situações. Quando veio para a RECORD tomou uma proporção que não imaginávamos. Nossas redes sociais foram bombardeadas por pessoas que queriam saber mais sobre a novela, sobre o personagem, e como foi dublá-lo. É impressionante, a novela pegou, na minha família só uma pessoa assistia, agora todos assistem. Incrível mesmo”.

Para Fabio Bernardes, o dublador do Arif (Feyyaz Duman), os brasileiros encontraram em Força de Mulher atitudes que são raras na sociedade atual. “Como a questão do homem ser cavalheiro e estar ao lado da mulher para qualquer momento, que é o caso do Arif. Ele era um cara mais carrancudo e foi se apaixonando pela Bahar (Özge Özpirinçci), se encantando pelas crianças, então é uma trama bem amarrada com todos os personagens. Isso cativa o público. Quando foi para a TV aberta, eu já sabia que ia cair no gosto do público brasileiro. Foi uma grata surpresa a RECORD ter colocado a novela em sua grade, e a audiência realmente tornou Força de Mulher um grande fenômeno”.

E nem mesmo Marta Rhaulin resistiu ao enredo da trama. Ela se identificou com o jeito de Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e decidiu assumir a dublagem da personagem junto à direção. “A minha personalidade é como a dela, um pouquinho maluquinha, desajeitada e, além disso, sou cantora. Foi um desafio dirigir, montar o casting, levar o projeto completo e ainda dublar. Foram meses intensos, driblamos o tempo, mas consegui gravar a série até o final. Gostei muito dessa personagem e vivi intensamente todos os episódios em que a dublei. Ela é uma pessoa muito sensível que enfrentou vários desafios, é uma história linda. Fizemos um bom trabalho e agradeço demais o retorno positivo do público”.

Trama real

Mas, afinal, o que fez a produção chamar tanta atenção no Brasil? O Doutor em Teledramaturgia, Mauro Alencar, explica: “A novela turca, influenciada pela raiz mexicana, traz muito mais o folhetim [narrativa literária] e o melodrama [enredo que gera fortes emoções] do que a brasileira, que vem se distanciando desse gênero. Hoje em dia, as pessoas gostam daquela história que conseguem se identificar, que traz conforto e boas mensagens. São tramas reais. É disso que a telenovela precisa, é isso que fez a glória da Turquia. Força de Mulher é, sem dúvida alguma, um fenômeno”.

A arte imita a vida

A pedagoga Tathiana Cabral não assistia TV há mais de 20 anos, mas voltou a acompanhar após conhecer o enredo da novela turca que estava prestes a estrear na RECORD. “A história da Bahar ultrapassa fronteiras. Sou mãe solo desde quando meu filho tinha sete anos, então me vi na situação da protagonista, porque aquilo me consumiu. A trajetória dela me chamou atenção pelo fato de mostrar a garra da mulher e a capacidade de, a cada queda, se erguer mais forte. E foi isso que aconteceu comigo. Me vi em uma situação de morar numa casa bem abaixo das minhas expectativas, comecei a andar para lá e para cá procurando o que fazer, desempregada. Mas sempre protegendo o meu filho. Parabenizo à RECORD pela iniciativa porque, para mim, a TV aberta é a única opção que tenho para assistir Força de Mulher”.

Já a vendedora Renata Dantas, outra fã da novela, se emocionou em um dos capítulos ao lembrar de sua falecida avó turca, dona Amy. “Quando vi a Bahar (Özge Özpirinçci) preparar aquela ‘trouxinha’ feita com folha de parreira e carne, fui às lágrimas, porque me levou à minha infância, quando a minha avó fazia aquilo para eu comer. Foi algo bem marcante na minha vida. Eu vejo fotos da minha avó na Turquia e, vendo as paisagens de Força de Mulher, sinto o desejo de um dia conhecer o país. Passear pelas ruas e dizer assim: ‘Dona Amy viveu aqui”.

O Doutor em Teledramaturgia, Mauro Alencar, afirma que o aspecto turístico da novela turca também é um fator que prende o público. “Os cenários diferenciados, os costumes de outro país e até a musicalidade, chamam a atenção”.

Os valores familiares transmitidos pela trama também conquistaram Renata Dantas. ‘É um fenômeno porque essa novela traz aquilo que todos querem, sermos famílias, pais, filhos, amigos e vizinhos melhores, mas nem sempre conseguimos porque o mundo hoje está muito deturpado. Em Força de Mulher, não tem aquelas cenas apelativas. Então dá para você ficar mais tranquilo e assistir com uma criança que está em formação de personalidade”.

Isabela Dentini, dubladora da Sirin (Seray Kaya), concorda com a fã. “É uma história muito envolvente, onde as pessoas se identificam com os personagens. É uma novela para a família. E o sucesso está sendo enorme por conta disso. A RECORD acertou em cheio em trazer Força de Mulher, um trabalho que impactou a minha carreira, me trouxe novas oportunidades e visibilidade”.

O dublador do Arif, Fabio Bernardes, acredita que a novela veio para resgatar alguns princípios: “O respeito, a honra, a sinceridade. Força de Mulher prova que o cavalheirismo, o companheirismo, a fidelidade, o amor e o cuidado não caíram de moda. A maioria das pessoas ainda querem isso para suas vidas e se identificaram”.

Marta Rhaulin, a diretora de dublagem, levantou mais um motivo que fez o público acompanhar cada capítulo: a beleza dos atores turcos, que foram carinhosamente apelidados pelos fãs como galãs da novela. “Além de serem bons atores, eles são lindos, e o brasileiro adora, né? Aliado a isso, o que mais prende é a carência de uma história de amor com final feliz. Na Turquia, a conquista é mais intensa e nós perdemos um pouco disso com o passar dos anos”.

A fã Tathiana Cabral comprova o pensamento de Marta: “A Bahar (Özge Özpirinçci) me motiva a encontrar o meu Arif (Feyyaz Duman). Hoje tenho vontade de sorrir, viver, abraçar, passar batom, cortar o cabelo e até comprar uma roupa. Para mim, a maior vitória da protagonista foi essa, vencer os traumas e entender que, além de mãe, ela também é mulher”.

Já Mauro Alencar ressalta que, apesar de Força de Mulher alcançar todas as idades, não é uma novela conservadora. “Eles têm cuidado com o que vão mostrar em cena. As coisas são sugeridas. Você não precisa escancarar. Cada um dá trato a sua imaginação, aí que entra a fantasia e, inclusive, o sabor de um relacionamento. Quando você começa a explicitar tudo, fica banal e perde o sentido da conquista”.

Os atores turcos se tornaram verdadeiras celebridades no Brasil e descobriram isso graças à cobertura da RECORD no digital. Alguns deles até seguiram a página oficial da novela no Instagram, compartilharam posts e aceitaram collabs.

“Força de Mulher foi a primeira novela turca exibida pela RECORD, uma novidade, portanto, para nossos telespectadores. Do jeitinho mais brasileiro possível, o público abraçou a trama, transformando todas as suas reviravoltas em um show de criatividade no digital. Imagino que ver esse poder brasileiro na internet também foi algo surpreendente para o elenco da trama, algo inesperado. Não à toa, os atores se engajaram muito com os fãs, com os memes que circularam de monte na web, ajudando ainda mais a novela a se espalhar mundialmente via-web. A cobertura digital de Força de Mulher no Brasil virou, inclusive, referência para outros países que exibem novelas da Turquia”, afirma a diretora de Conteúdo Digital e Transmídia da RECORD, Bia Cioffi.

Para a alegria dos fãs brasileiros, o Domingo Espetacular trouxe parte do elenco para mais perto do público com entrevistas especiais, como a da protagonista Özge Özpirinçci, que disse se divertir com a enxurrada de mensagens em suas redes sociais.

“Eu leio os comentários e rio de muitos deles. É muito legal esse amor que atravessou o oceano. Eu quero ir para o Brasil sentir esse amor. Espero que isso aconteça em breve”, contou a atriz que deu vida a Bahar.

Feyyaz Duman, o intérprete de Arif, revelou nunca ter visto uma repercussão tão grande quanto a do Brasil. “Eu soube que a novela chegou a muitos países, e que as novelas turcas ficaram famosas na América do Sul, mas de repente começaram a pipocar nas minhas redes sociais comentários que tinham emojis da bandeira brasileira, então eu me lembrei: ‘Claro, Força de Mulher também é transmitida no Brasil’. E olha, eu descobri que tenho muitos fãs brasileiros”.

Bennu Yıldırımlar, que deu vida a Hatice, não escondeu a alegria de ver seu trabalho chegar tão longe. “Percebi que a novela fazia sucesso no Brasil quando muitos brasileiros começaram a comentar nas minhas redes sociais, mandavam fotos do que assistiam, comentários, elogios. E saber que há uma audiência tão grande em um lugar tão distante do meu país me enche de orgulho”.

Já Caner Cindoruk, o intérprete de Sarp, adorou saber que o público brasileiro o conhece. “A novela Força de Mulher foi o primeiro trabalho que participei que conquistou tanta gente de países diferentes. Foi a novela que me deixou conhecido no mundo todo. E eu fiquei sabendo que me deixou muito popular no Brasil, com todo o sucesso que está fazendo”.

E a jovem Kübra Süzgün, que interpreta Nisan, deixa claro que o amor é recíproco. “Amo o povo brasileiro e o país. Realmente quero ir ao Brasil um dia, conhecer as pessoas e ver os lugares lindos que vocês têm. Quando eu conseguir, vou realizar um sonho, de verdade”.

Para os dubladores também foi uma jornada incrível acompanhar as entrevistas — e dublar — os atores turcos. “Foi uma experiência bem interessante e diferente da dublagem. Foi muito legal ver aquela mulher que me acompanhou por um ano e meio — a gente gravava cinco episódios por semana — então passei muito tempo da minha vida com a Özge. Foi bacana a RECORD ter lembrado de mim e dos outros dubladores. É um reconhecimento incrível e dá um quentinho no coração”, contou Mariana Pozatto, dubladora da Bahar.

Josué Galinari, o dublador do Sarp (Caner Cindoruk), compartilha do mesmo sentimento. “Foi como se eu pudesse me aproximar um pouco do ator. E é interessante ouvir também como era a relação dele com o Sarp. Fiquei tão feliz de ver que a impressão que eu tinha, de que ele era um cara pé no chão, simpático, simples, corajoso e ousado, se concretizou. Foi uma entrevista muito bonita em que ele contou algumas fases da carreira dele como ator, e me identifiquei”.

E graças à repercussão de Força de Mulher na RECORD, o trabalho dos dubladores passou a ser cada vez mais valorizado. “Fui dormir em um dia, e acordei no outro com centenas de solicitações de amizade dos fãs da novela que se identificaram com o personagem e com o meu trabalho. Foi bem legal ver o reconhecimento do público, nos incentiva a continuar na profissão com muito amor, carinho, dedicação e empenho. Considero, até o momento, o trabalho mais importante que fiz, devido à relevância que teve e a quantidade de pessoas que atingiu. Acabei ganhando um pouco mais de confiança do mercado de trabalho e papéis importantes em outras produções”, revelou Fabio Bernardes, o dublador do Arif (Feyyaz Duman).

O mesmo aconteceu com Isabela Dentini, a dubladora da Sirin (Seray Kaya). “Essa personagem alavancou a minha carreira. Estou na área da dublagem há 13 anos e sou atriz desde pequena, mas quando começou a novela na RECORD, as pessoas passaram a me procurar. De repente, meu Instagram começou a aumentar o número de seguidores e chegaram várias mensagens. Eles conseguem assimilar a minha voz com a personagem, e me reconhecem. E isso abriu várias portas para mim, acabei sendo mais vista no meio da dublagem e os trabalhos aumentaram pela repercussão que foi Força de Mulher”.

E quando a pergunta é: você considera Força de Mulher um fenômeno? A resposta é unânime!

“Sim, é um fenômeno!”, disse a fã Renata Dantas. “Considero!”, revelou outra admiradora da novela, Tathiana Cabral.

“Claro! E a veiculação em uma TV aberta, com o alcance da RECORD, contribuiu para esse grande sucesso”, afirmou Fabio Bernardes, dublador do Arif (Feyyaz Duman).

“É um fenômeno mundial, e no Brasil mais ainda”, opinou Isabela Dentini, a dubladora da Sirin (Seray Kaya).

“Com certeza! Quando foi para a RECORD, potencializou”, declarou Mariana Pozatto, a dubladora da Bahar (Özge Özpirinçci).

“A novela é um sucesso arrebatador no Brasil e no mundo”, afirmou Josué Galinari, o dublador de Sarp (Caner Cindoruk).

E Mauro Alencar, o doutor em Teledramaturgia, finaliza: “Força de Mulher preenche uma carência emocional do público, e esse é o papel da arte, trazer um alívio, porque a vida só não basta. É por isso que o fazer artístico é tão importante".

