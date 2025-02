‘O 50 por 1 é uma viagem sem roteiro fechado e isso torna tudo mais emocionante’, revela Álvaro Garnero

Para quem estava com saudades de pegar carona nas viagens do empresário e apresentador Álvaro Garnero na tela da RECORD, há uma boa notícia: o 50 por 1 está de volta ao Domingo Espetacular neste fim de semana (16). E logo na estreia da nova temporada, o público vai desbravar o Salar de Yuni, na Bolívia: o maior deserto de sal do mundo, com mais de 10 mil quilômetros quadrados e uma altitude de mais de 3.125 metros acima do nível do mar.

Em entrevista ao R7 Estúdio, Álvaro compartilhou como está a expectativa para o retorno. “Enorme! O 50 por 1 sempre foi uma grande aventura, e poder voltar com essa nova temporada é muito especial. Nosso objetivo continua o mesmo: levar o público para destinos surpreendentes, mostrando experiências autênticas e histórias que inspiram. Dessa vez, queremos ir ainda mais fundo, explorando lugares que desafiam o comum e despertam o desejo de conhecer o mundo".

Ele revela que o quadro começa 2025 com um cenário surreal. “O deserto de sal é um lugar que parece de outro planeta, uma imensidão branca que muda completamente conforme a luz do dia. Durante as gravações, pegamos um pôr do sol inacreditável, daqueles que fazem você esquecer de tudo ao redor. E claro, nem tudo sai como o planejado — tivemos alguns desafios logísticos no meio do nada, mas faz parte da aventura!”.

Um dos momentos mais esperados pelos telespectadores no 50 por 1 é quando Álvaro experimenta iguarias típicas. “Dessa vez me desafiei ainda mais! Experimentei um prato à base de carne de lhama, que é super tradicional na região. Além disso, teve uma bebida típica feita com folhas de coca, muito usada para ajudar na adaptação à altitude. São esses sabores diferentes que tornam cada viagem ainda mais especial”.

As curiosidades por trás de cada destino também costumam ser um show à parte: “História e cultura fazem parte da essência do 50 por 1. Esse destino tem uma conexão forte com civilizações antigas, com ruínas e tradições que atravessaram séculos. Vamos mostrar como esse povo aprendeu a sobreviver em um ambiente tão extremo e como essa herança cultural segue viva até hoje”.

Álvaro confidencia que cada destino do 50 por 1 é escolhido a dedo, e esse não foi diferente. “Buscamos lugares que tenham algo único a oferecer, seja pela paisagem, cultura ou pela experiência que proporcionam. Esse deserto é um daqueles lugares que fazem você repensar sua relação com a natureza e o tempo”.

E para os amantes da viagem que estão sempre em busca do próximo destino, a nova temporada do 50 por 1 promete descobertas e desafios inéditos a cada fim de semana no Domingo Espetacular. “Vamos explorar desde paisagens extremas até cidades vibrantes, sempre trazendo o inesperado. Teremos destinos que surpreendem pelo visual, pela cultura e, claro, pelas histórias incríveis das pessoas que encontramos pelo caminho. O 50 por 1 continua sendo uma viagem sem roteiro fechado — e é isso que torna tudo ainda mais emocionante!“.

O primeiro episódio da nova temporada do 50 por 1 vai ao ar no Domingo Espetacular deste fim de semana (16), a partir das 20h30, na tela da RECORD.