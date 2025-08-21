Por trás das câmeras e à frente do elenco estrelado, formado por Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro, Renata Alves e Celso Zucatelli, o diretor do Hoje em Dia, Bruno Gomes, dá o tom para a atração que leva informação e entretenimento para milhares de telespectadores da RECORD há duas décadas.

Em celebração aos 20 anos do programa, a equipe do R7 conversou com o elenco e a direção para descobrir qual é a receita do sucesso e trouxe bastidores jamais revelados.

Em 2005, Bruno Gomes era assistente de direção quando o primeiro Hoje em Dia foi ao ar em 22 de agosto. Pouco tempo depois, assumiu o comando da atração. Chegou a passar por outros projetos da casa, mas retornou ao matinal em 2010. De lá para cá, ao lado de uma equipe de peso, ele mantém a audiência da atração inspirada em formatos internacionais.

“O Hoje em Dia surgiu com a responsabilidade de ser um programa mais informativo, nos moldes que já existiam em canais americanos. Isso revolucionou o mercado brasileiro e o programa foi se transformando no decorrer do tempo”, explica Bruno.

Receita de sucesso

Sem hesitar, ele responde qual é a fórmula para manter um programa por duas décadas na grade de uma das principais emissoras do país. “Estar antenado com tudo o que acontece no Brasil e no mundo, e respeitar cada telespectador que assiste, para que ao final do programa ele esteja bem informado e saiba que valeu a pena ficar com a gente. Acho que esse é o segredo, fazer com respeito e sempre buscar o que tem de novidade para que essa revista eletrônica continue sendo objeto de desejo para quem assiste sair recompensado”.

Em duas décadas, tecnologias evoluem, comportamentos mudam e novas histórias surgem. É preciso acompanhar de perto essas mudanças para se adequar à sociedade atual e oferecer programação de qualidade.

“Quando começamos, a nossa concorrência era totalmente diferente, praticamente formada por programas infantis. O Hoje em Dia veio como precursor desse formato de revista eletrônica. Depois de tanto tempo, a gente vê formatos extremamente parecidos, disputando conosco, e mesmo assim, conseguimos excelência ao buscar a audiência que tanto procuramos. Foram muitas mudanças ao longo dos anos. Hoje, a gente tem muito jornalismo, eu acho que a televisão aberta tem como obrigação trazer. Há tantas fontes por aí que não são confiáveis, então os telespectadores têm no Hoje em Dia uma fonte confiável para começar o dia bem informado”.

Cada ano no ar é um grande motivo para celebrar. “Todo aniversário que comemoramos do Hoje em Dia é um momento marcante porque é a consagração de um sucesso e de um trabalho pensado durante o ano todo. É difícil você ver um programa com tanto tempo de duração na grade sem ter saído do ar nem um dia. Pelo contrário, tiveram vários dias de coberturas e de casos especiais que até prorrogamos o horário de saída do programa justamente pelo sucesso”.

Respeito em primeiro lugar

Embora seja necessário muito trabalho e criatividade para se manter no ar, o apoio do público é de extrema importância para que o sucesso seja, de fato, consagrado. Mas o que faz os telespectadores terem gosto de acompanhar o Hoje em Dia fielmente?

“Eu acho que televisão é hábito. As pessoas querem ligar às 9h35, às 10h da manhã, e saber que o Hoje em Dia vai estar lá com informação, entretenimento e notícias dos famosos. Isso é algo que a gente, aos poucos, vai mudando e atualizando. Mas existe uma grade e um formato que o público fiel quer acompanhar. Toda vez que fazemos um programa completamente diferente ou por uma data especial, tem um público fiel ali que fala ‘opa, não é o Hoje em Dia que eu estou acostumado’. Então, a gente respeita muito o telespectador para não fugir desse formato que é tão consagrado há tanto tempo”.

Dedicação e esforço

Uma história de sucesso tem em seu enredo esforço, dedicação e dificuldades. Com o Hoje em Dia não é diferente. Bruno compartilhou o dia mais difícil que viveu como diretor do programa:

“Quando a gente faz cobertura de tragédias naturais, por exemplo, é sempre difícil. Teve uma vez que não chegou ninguém a tempo de fazer o Hoje em Dia e tínhamos acabado de estrear o novo cenário. Eu morava perto e fiquei no meio da enchente, porque meu carro alagou. Fui socorrido pelo corpo de bombeiros às 5h30 da manhã, voltei para a minha casa, troquei de roupa e saí achando que não fosse pegar mais nenhum ponto alagado, mas vim a pé com água na cintura para conseguir fazer o programa. Entrei no ar, o César Filho [apresentador na época] chegou em cima da hora, a Renata [Alves] também deixou o carro, veio no meio da enchente e a gente conseguiu gravar. Eu estava com a roupa inteira molhada, mas vim aqui, tocamos o Hoje em Dia e foi um sucesso. Quando terminou, eu falei que era por muito amor e dedicação, porque eu poderia estar traumatizado e ter voltado para casa, mas eu precisava estar lá. A gente tinha feito uma coletiva de imprensa quatro dias antes para mostrar o novo cenário, então a expectativa era enorme e eu não podia faltar com a minha equipe e não estar nesse momento tão importante”.

Quarteto fantástico e equipe de milhões

O diretor aproveitou para tecer elogios aos personagens que constroem essa história diariamente: “A gente consegue colocar esse programa no ar com a complexidade que ele tem, porque eu tenho, além de uma equipe muito competente por trás das câmeras, quatro excelentes apresentadores dedicados e responsáveis, que não me dão um pingo de trabalho. O jeito irreverente na frente das câmeras é sempre com muita responsabilidade, todos sabem o que tem que fazer, conhecem seu papel e juntos são realmente uma grande família. Ao todo, entre cinegrafistas, cabo man, equipe de produção, redação e edição de texto, nós somos em quase 120 pessoas. Temos funcionários que trabalham de manhã, à tarde, de noite e na madrugada para deixar o programa sempre atualizado. É uma sinergia bacana trabalhar primeiro com quem a gente gosta, e segundo com quem admira o teu trabalho, então, é uma grande honra”.

Bruno Gomes relembrou a trajetória no Hoje em Dia nas redes sociais:

Ana Hickmann, muito além de um ícone da moda

Ana Hickmann começou a atuar como colunista de moda na tela da RECORD no Tudo a Ver, mas só mostrou, de fato, sua faceta comunicadora ao Brasil no Hoje em Dia. Desde então, segue brilhando como a apresentadora mais antiga do quarteto fantástico que embala as manhãs da emissora.

“Comecei a trabalhar na RECORD em 2004 e foi uma das melhores e grandes surpresas da minha vida. Eu já sabia que queria algo além do mundo da moda, mas o Paulo Henrique Amorim (1942 – 2019) me deu a oportunidade de começar como colunista de moda. O Hoje em Dia, foi por onde eu comecei o meu trabalho como apresentadora no dia 22 de agosto de 2005. Ao lado de Britto Júnior e Eduardo Guedes, iniciamos uma trajetória lindíssima. Nós três fizemos história, não só na RECORD, mas na televisão brasileira, mudando o formato e trazendo uma descontração que não existia”, relembra.

Ana revela que nunca teve dúvidas sobre a carreira como apresentadora: “No mesmo período, recebi um convite para um projeto em outra emissora, mas que não tinha a ver com comunicação, e sim com teledramaturgia. Na mesma hora, entendi que a teledramaturgia não era algo que eu gostaria de me aprofundar. Eu gostava de estar no meio de grupo, de roda de conversa, e sempre fui muito curiosa. Foi a melhor coisa que fiz na minha vida”.

E, claro, que após duas décadas a trajetória de Ana se mistura com a do Hoje em Dia. “O programa significa a minha história na comunicação, o meu começo como apresentadora, e faz parte da minha vida, da minha história e da minha família. Eu tenho 44 anos e a gente está completando 20 de Hoje em Dia. Eu comecei com 24 anos, então tenho que dizer que significa tudo para mim”.

No comando de quadros que fizeram história na TV, Ana Hickmann sempre fez questão de trazer informação de qualidade ao público, seja no SOS Mãe, durantes as viagens internacionais ou no Hair, o reality de cabelos.

“O SOS Mãe foi um dos quadros que eu ganhei de presente e ele existe até hoje. São exatamente 12 anos. Eu estava grávida de três meses do meu filho, que hoje tem 11 anos, quando nós gravamos a primeira matéria. Começamos com mães famosas, mas depois nós entendemos que era um quadro que nasceu para tirar dúvidas maternas e era muito maior do que isso; porque cada história de família, de uma mãe, de criança ou de uma gestação tem algo a agregar como comportamento e como vida, emoção e amor para muitos. Então, começamos a contar histórias de mães anônimas também, mas que tinham algo a dizer para o mundo”.

No SOS Mãe, Ana Hickmann visitou Graciele Lacerda e a pequena Clara:

Ela também fez o público pegar carona em viagens internacionais, que até hoje dão o que falar. “Eu tenho muita saudade e não vejo a hora de voltar a fazer de novo. Além disso, o Hair, que foi um reality show que nós fizemos dentro do programa, foi muito legal. E também o Duelo Fashion, em 2024, a primeira temporada, que eu gravei junto com a Tici e estamos na expectativa para a segunda”, acrescenta a apresentadora.

Ana Hickmann e Tici Pinheiro comandaram o Duelo Fashion em 2024:

Trabalho em família

Ana enfatiza que uma das chaves para o programa dar certo é o bom relacionamento entre apresentadores. “Dividir o estúdio e o palco com a Renata [Alves], Tici [Pinheiro] e [Celso] Zucatelli é muito bom. Acho que a característica que criamos no Hoje em Dia lá atrás é de um programa que tem jornalismo, entretenimento, mas é uma família. Então, a nossa sala é a extensão da casa do povo brasileiro, sempre foi desse jeito. Se não existir amizade entre os apresentadores, não dá certo. Eu participei de quatro formações diferentes, sou a apresentadora que ficou por mais tempo lá. Tive um período que eu saí para fazer o Tudo É Possível e o Programa da Tarde, mas acho que a longevidade da maioria deles se deu exatamente por termos essa integração entre equipe”.

Após viver tantas experiências e explorar vários universos diferentes na telinha, a apresentadora busca trazer novos projetos para o programa e até mesmo voltar com alguns que deixaram saudades: “Acho que tenho que descobrir novidades para poder trazer para o Hoje em Dia, com certeza! As pessoas durante muito tempo me viram sempre só ligada à moda, mas hoje eu consigo transitar em tantas vertentes diferentes. Uma coisa que eu tenho vontade de voltar a fazer é a parte internacional. Tenho muita saudade”.

Tici Pinheiro transforma sonho em diversão

Com seu carisma natural e personalidade divertida, Ticiane Pinheiro chegou como repórter da atração e foi conquistando cada vez mais o público do programa matinal, até finalmente conseguir o posto que sempre sonhou: o de apresentadora. Entrando nesse clima nostálgico, ela relembrou como tudo começou.

“Eu sempre assisti ao Hoje em Dia, mas fazia a novela Cidadão Brasileiro (2006) e o Simple Life (2007). Um dia, eu fui no programa ser entrevistada, adorei aquele estúdio e pedi ao diretor para ser repórter. Ele me perguntou o que eu gostaria de fazer e falei que gostaria de trabalhar com esportes, chutei qualquer coisa para entrar no Hoje em Dia. Então, ele sugeriu fazer As Aventuras de Ticiane. E assim comecei a participar como repórter”.

Tici foi ganhando espaço até virar apresentadora do Programa da Tarde na RECORD. Em pouco tempo, foi chamada para integrar o elenco do Hoje em Dia. “Passa um filme do quanto eu já trabalhei nesse programa e do quanto eu sou grata por ter virado apresentadora e ter realizado um sonho”.

Ela ainda deu mais detalhes de como foi migrar da rotina de repórter para a de apresentadora: “Um programa diário ao vivo é um desafio, cada dia é uma novidade, você não sabe o que vai acontecer. É uma responsabilidade muito maior e a visibilidade também. É como se você subisse um degrau na sua carreira e foi realmente um acontecimento importante profissionalmente. Com certeza, quando me anunciaram como a quarta apresentadora foi um dia muito especial, estava feliz demais, indo para o programa que sempre fui apaixonada. Foi um marco para mim”.

Gente como a gente

Entre os quadros mais queridos, está o Tici Visita, no qual a apresentadora vai até a casa dos famosos e mostra um outro lado das celebridades para o público. “Na minha estreia como apresentadora, a gente passou a minha primeira matéria do Tici Visita, que eu fui visitar a dupla sertaneja João Neto e Frederico, lá em Goiânia (GO). Eu estava radiante por estar estreando como apresentadora. Eu já fazia esse quadro como repórter, mas, de repente, ficou ainda mais especial, porque agora era a apresentadora indo na casa das pessoas”, relembra.

Tici também esteve na casa do cantor e apresentador João Gordo e até cozinhou um estrogonofe com ele. “O que eu mais gosto no Tici Visita é que eu consigo trazer o artista para todo mundo ver que é um ser humano normal, não é porque é famoso que é diferente. Eles tiram, às vezes, essa pose de artista e eu consigo trazê-los para o real, onde eles nasceram, vieram, suas raízes…A conversa sempre flui, é muito gostosa. Essas duas visitas foram muito marcantes. Depois, eu comecei a fazer outro tipo de visita em coletivas; aí entrevistei a Ivete Sangalo, e a gente tomou um café da tarde juntas; a Sandy também foi muito legal; e a Marília Mendonça durante o lançamento de um álbum dela”.

Em episódio do Tici Visita, apresentadora conversou com a cantora Sandy:

Outro quadro marcante na sua trajetória é o Truques das Coisas. Na atração, ela desvenda os segredos por trás da fabricação dos produtos. “Eu adorei ir a uma fábrica de balas, até porque tinha bala em tudo quanto é lugar, e eu ia comendo, porque amo. Gostei muito de uma fábrica de material escolar, saber como são feitos lápis e tudo mais. A gente também foi para Minas Gerais, em um cafezal enorme e, em São Roque (SP), aprendemos como se faz o vinho, eu pisei naquelas uvas como antigamente. Essas viagens que você conhece a dimensão de como é feito um café ou um vinho, por exemplo, desde a plantação, são ótimas”.

Tici mostrou aos telespectadores do Hoje em Dia como é feita a produção de balas no quadro Truques das Coisas:

Com tantos anos no ar apresentando e vivendo as mais diversas experiências dentro do programa, Tici carrega uma extensa bagagem e revelou o que o mais aprendeu nesse tempo e o que a atração significa em sua vida.

“O Hoje em Dia me ensinou tudo como apresentadora. Eu sou formada em jornalismo, apresentei o Programa da Tarde antes, mas como eu comecei no Hoje em Dia há 19 anos, como repórter, eu aprendi a ler TP [teleprompter], a brincar com a câmera…Acho que foi onde eu aprendi a ser realmente uma apresentadora e todo dia eu aprendo. Com as brincadeiras, eu tento ficar o mais à vontade possível para passar naturalidade e as pessoas sentirem que realmente eu estou na casa delas, o programa me trouxe tudo isso. Eu fico muito feliz de chegar e gravar, é algo que eu sempre sonhei”.

Tici deu sua opinião sobre o motivo do Hoje em Dia ser tão querido pelo público e já ser consolidado há tantos anos na televisão brasileira, sem sair do ar por nem um dia desde a estreia: “Eu acho que é passar credibilidade. A gente tem uma produção maravilhosa que realmente checa várias vezes a informação e leva isso sempre para casa das pessoas. O jornalismo leva muito a verdade, e temos também uma parte de entretenimento que é gostosa de assistir. É uma leveza para um programa que é às 10 da manhã, e isso que faz com que ele seja um grande sucesso”.

Renata Alves e o show à parte de simpatia

Renata Alves integrou o elenco do Hoje em Dia em 2015 e, aos poucos, conquistou seu espaço com matérias que aproximam o público. Tendo como sua assinatura a sensibilidade e empatia para lidar com histórias inspiradoras por todo o Brasil, a jornalista que recebeu o apelido de ‘Repórter Simpatia’ pelos fãs do programa, explica o segredo dos 20 anos de sucesso da atração.

“O grande segredo é a transparência, a alegria, a interação e o respeito que existe, principalmente entre as quatro pessoas que estão ali à frente de um programa que tem uma equipe gigante fazendo. É você ser transparente e verdadeiro com o seu público”.

Fora das câmeras, Renata garante que o clima de parceria permanece o mesmo longe dos estúdios. Ela conta que, nos bastidores, o entrosamento vai muito além do que o público vê.

“Para fazer um programa diário, a gente precisa ter uma interação que seja real. Poderíamos fingir por uma semana, por um mês, mas por 10 anos é muito tempo e não daria para ser. Então, existe, sim, um respeito grande e sempre que dá a gente se reúne fora do programa, para jogar conversa fora, falar besteira e rir muito. O segredo é a união”.

A linguagem do Brasil

Sem abrir mão do sotaque e cultura, Renata é a única integrante do programa nascida no Nordeste do país. A apresentadora reflete sobre o peso de representar a região no sofá mais famoso da televisão brasileira.

“Existe uma representatividade. Eu acho que as pessoas do Nordeste, quando assistem ao Hoje em Dia, olham e dizem: ‘Caramba, ela fala o meu som’, sabe? Ela fala a minha expressão. E as pessoas têm uma identidade a mais com o programa. Mas se a Ana, a Tici e o Zuca forem para lá, serão abraçados e amados da mesma proporção”.

Durante nove anos, Renata Alves esteve à frente do quadro Achamos no Brasil, do Domingo Espetacular, até que o convite para fazer parte do time de apresentadores do Hoje em Dia chegou. A proposta foi animadora, mas a jornalista confessa que sabia do tamanho do desafio.

“Bateu um certo medo porque era algo que eu nunca tinha feito antes na vida, profissionalmente falando, mas mesmo arregacei as mangas e fui. Aproveitei a oportunidade que a emissora me deu, que sempre respeitou o meu trabalho e eu sou muito grata por isso”.

Entre os momentos mais marcantes da trajetória de Renata Alves no Hoje em Dia, está a criação do Personagens do Brasil, que se originou do quadro de sucesso da revista dominical. Para a apresentadora, a atração mantém viva a essência de mostrar personagens curiosos e situações divertidas espalhadas pelo país, além de permitir que ela continue em contato direto com as ruas e com o público.

Renata Alves mostrou artesã que transformou lixo em moda no quadro Personagens do Brasil:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“Foi ótimo aproveitar, já que o quadro tem as matérias mais populares e engraçadas por que não trazer para o Hoje em Dia? E eu fico muito feliz que isso foi feito e que eu posso ir para a rua, não com a mesma intensidade com que eu fazia antes, mas eu sempre vou gravar e isso me deixa muito feliz”.

Atualmente, Renata comanda o Batalha das Receitas ao lado dp chef Guga Rocha, quadro que promove uma disputa entre celebridades na cozinha. “É sensacional e o autor do melhor prato leva para casa R$ 10 mil. O Guga está ali agora só para provar, ele abandonou um pouquinho a veia dele de cozinheiro, que é maravilhoso. É um programa muito emocionante, divertido e gostoso também”.

Batalha das Receitas teve desafio entre a socialite Val Marchiori e a atriz Renata Dominguez:

Renata comemora as duas décadas do Hoje em Dia e projeta os objetivos para os próximos anos: “Eu não posso dizer nem que é consolidar, porque é um programa que já está no ar há 20 anos, já mostrou que é consolidado. Mas eu espero que o Hoje em Dia tenha vida longa, sabe? Que possa estar aí no ar, na TV brasileira, por muitos e muitos anos”.

Nas redes sociais, Renata Alves voltou ao tempo e relembrou com carinho sua caminhada no programa:

Celso Zucatelli combina leveza e carisma

Após integrar o time do Hoje em Dia entre 2009 e 2015, Celso Zucatelli retornou ao quarteto em 2023. Esbanjando carisma e leveza na hora de comunicar as notícias do dia a dia, o apresentador conquistou o carinho do público.

Em entrevista ao R7, o jornalista revisitou momentos marcantes e revelou o que considera ser o segredo para manter a forte conexão com o público.

“É um privilégio, de verdade, porque não é fácil um programa sobreviver por tanto tempo, a televisão sempre se reinventa. Como o Hoje em Dia conseguiu sobreviver? Ele conta com uma combinação muito difícil de se fazer, que é manter a essência enquanto se cria novidades. Poder fazer parte disso é uma honra, vivi grandes experiências e continuo vivendo”.

O apresentador relembra a emoção do reencontro em 2023, e destaca o acolhimento caloroso que recebeu já nos primeiros instantes: “O meu retorno foi maravilhoso, me senti em casa! Como eu amo fazer esse programa, foi realmente emocionante, mas foi muito fácil, porque quando você volta para algo bom, é fácil”.

Zucatelli guarda com carinho as coberturas especiais que levaram o Hoje em Dia para além dos estúdios, transformando a atração em uma verdadeira janela para o mundo.

“O Hoje em Dia tinha uma característica que, por muitas vezes, transferia parte do estúdio para grandes eventos. Eu realizei o programa no México, durante os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara (2011); depois, da Inglaterra nas Olimpíadas de Londres (2012). Após o desastre da Boate Kiss (2013), apresentei de uma casa de shows em São Paulo para mostrar como deveria ser a estrutura de um espaço noturno com a segurança devida. Essa agilidade em se reinventar é muito marcante”.

Mesmo após inúmeros programas, ele revela que nada superou a emoção da sua estreia em 2009. “Foi o dia que comecei minha história no Hoje em Dia e vou lembrar para sempre. Eu não era o apresentador fixo, vim para uma substituição de uma semana. Logo que cheguei, a Ana Hickmann se levantou, foi até a bancada, me trouxe um café e disse que isso era para me sentir em casa. Esse gesto me mostrou que ali era uma família, nunca vou esquecer”.

Tom acolhedor e humanizado

Ele acredita que o segredo está em se reinventar sem perder a essência. “O que mantém o público tanto tempo fiel é esse compromisso em se reinventar. Podemos estar fazendo uma pauta leve, mas se acontece algo relevante, paramos tudo para priorizar a informação. O telespectador sabe que pode confiar na qualidade e na responsabilidade do que entregamos”.

Ele destaca o tom acolhedor, capaz de transformar qualquer assunto em algo próximo e compreensível para todos. “O que diferencia o Hoje em Dia dos outros programas é levar informação de qualidade de maneira leve e transformar qualquer assunto, por mais árido e difícil que seja, em algo para todos os telespectadores. Todo tema pode ser pautado, mas do nosso jeito, respeitando o público e garantindo que ele entenda e se sinta contemplado pelo conteúdo”.

Zucatelli, que também é apresentador do Quilos Mortais, foi aos Estados Unidos conversar com o famoso médico:

O apresentador ressalta que a atração inovou ao mesclar jornalismo e entretenimento, traduzindo as notícias de forma acessível e humana, sem deixar de lado a emoção. “Quando você mistura jornalismo com entretenimento, a informação chega melhor. Nem tudo precisa ser duro. Quando tem que ser, nós somos, mas também mostramos histórias que emocionam e inspiram. Essa combinação é a grande transformação da comunicação, e o Hoje em Dia foi precursor desse modelo na TV brasileira”.

Assim como o público é apaixonado pelo programa, os apresentadores também valorizam cada momento de conexão com quem assiste. “Meu agradecimento é por confiarem na gente e por nos prestigiarem. Nós vamos continuar fazendo o nosso melhor, porque a nossa missão é levar informação, histórias e coisas boas para o público todos os dias”.

Zucatelli relembra sua trajetória no programa em vídeo para as redes sociais do Hoje em Dia:

Na cozinha com Guga Rocha

Responsável por dar aquele “molho” especial ao Hoje em Dia, o chef Guga Rocha leva sabores e culturas diferentes para as manhãs da RECORD, e além de ensinar truques da cozinha, também traz receitas que dão água na boca de quem está do outro lado da tela.

“É uma honra imensa fazer parte do Hoje em Dia! É mais do que um programa, é uma parte da vida de milhões de brasileiros. Fazer parte dessa história, levando um pouco de sabor, cultura e alegria para as manhãs das pessoas, me deixa profundamente grato. São 20 anos de carinho com o público, e estar aqui nesse momento de celebração é emocionante demais”.

A gastronomia sempre foi uma paixão para Guga Rocha, que encara sua missão com entusiasmo e um olhar curioso para o que o mundo tem a oferecer.

“Sempre acreditei que a comida é uma ponte entre culturas, e poder dividir essas experiências com o público é uma forma de inspirar, de abrir horizontes. Cada ingrediente e história que trago tem dentro um pedacinho de mundo, e mostrar isso na TV é a realização de um sonho”.

No programa, o chef ensinou a preparar a paella caipira:

Desde a sua chegada ao programa, Guga se arriscou ao experimentar receitas que desafiam até os paladares mais aventureiros. Algumas dessas experiências renderam momentos que ficaram para sempre na memória, seja pelo sabor ou pela reação do público.

“Teve um episódio em que preparei uma receita com formigas amazônicas, ao vivo, explicando como elas são usadas na culinária indígena. A reação do público e da equipe foi impagável! Foi marcante porque quebrou muitos tabus e mostrou a riqueza da nossa biodiversidade culinária”.

Para Guga, abraçar a diversidade culinária é muito mais do que uma tendência, é um compromisso com a cultura e o conhecimento.

“O Brasil é um caldeirão de influências, e quanto mais conhecemos outras culturas, mais valorizamos a nossa própria. Cozinhar algo novo é uma viagem sem sair de casa, uma oportunidade de aprender e se conectar com o mundo. A culinária nos ensina empatia, diversidade e criatividade”.

Culinária não é só receita

Carismático e autêntico, Guga revela que seu jeito leve e próximo é natural, algo que ele cultiva tanto na vida pessoal quanto diante das câmeras. Essa espontaneidade é o que cria a ligação especial com o público do Hoje em Dia.

“Sempre fui curioso, comunicativo e apaixonado por histórias. Quando estou na TV, penso que estou cozinhando com amigos, batendo papo com a família. Levo o conteúdo a sério, mas nunca me levo a sério demais. Essa leveza cria conexão, e é isso que eu busco”.

Na cozinha do Hoje em Dia, Guga também dá dicas práticas e econômicas ao público:

A participação do chef vai muito além das sugestões ou dicas culinárias. “O Hoje em Dia ajudou a mostrar que gastronomia não é só receita: é cultura, é afeto, é descoberta. O programa abriu espaço para falarmos de comida de um jeito acessível, divertido e informativo. Essa valorização ajudou o público a se interessar mais, a experimentar, a aprender — e isso é incrível”.

Ao longo de 20 anos, muitas coisas mudaram no Hoje em Dia, mas uma essência permanece viva. Para Guga, o que mantém o programa tão querido é a relação verdadeira com quem está do outro lado da tela.

“O carinho com o público, essa conexão verdadeira, essa conversa direta com quem está em casa, é o que sempre manteve o Hoje em Dia vivo. A gente informa, diverte, emociona, mas acima de tudo, acompanha o dia a dia das pessoas com respeito e afeto”.

Guga aproveita para deixar uma mensagem especial para quem acompanha o programa desde o começo e também para os novos telespectadores que chegam para somar nessa história cheia de sabores e aventuras.

“Para quem está com a gente há 20 anos: meu mais profundo agradecimento. Vocês fazem parte dessa história linda e são a razão de tudo isso acontecer. E para quem está chegando agora, seja bem-vindo! Aqui é um espaço de alegria, informação, carinho e, claro, comida boa! Vamos juntos continuar escrevendo essa história com muito sabor”.

Keila Jimenez: do R7 para o Diário das Celebridades

Com bagagem em grandes veículos, a jornalista Keila Jimenez chegou à RECORD em 2015. Em dois anos, ela saiu diretamente da redação do portal R7 para o Hoje em Dia.

“Eu sempre escrevi sobre televisão, mas nunca imaginei trabalhar na TV. Então, de pedra eu virei vidraça, né? Um dia surgiu uma oportunidade de fazer uma matéria no jornalismo da RECORD falando sobre esse mundo dos famosos. Até que o Bruno [Gomes] e o César [Barreto, diretor artístico] me viram e me chamaram para fazer uma participação no Hoje em Dia, primeiro era uma vez na semana, depois passou a ser duas vezes, até que quando eu vi estava todos os dias”.

Com sorriso no rosto, a estreia vem à mente de Keila, que confessou o nervosismo e a inesquecível dica da sua companheira Ana Hickmann. “A primeira vez que entrei no ar, eu lembro que tremia tanto, mas tanto, que a Anna Hickmann me deu uma dica que eu nunca mais esqueci: ‘Cruza as pernas e segura os seus joelhos com as duas mãos, você vai ficar firme e parar de tremer”.

Há oito anos no programa, Keila abre o jogo sobre a relação com os companheiros de estúdio, com quem cultiva amizade mesmo fora do ar. “Claro que não é de uma hora para outra que a gente vira amigo das pessoas. Principalmente deles, que são famosos e eu sou só uma jornalista”.

A fofoqueira das manhãs confessa que no início estranhou ficar tão próxima dos apresentadores: “Para mim, foi estranho quando eu comecei a ficar amiga deles todos. De frequentar casa, aniversário, festa, a gente se vê fora do ambiente de trabalho, almoça junto e gosta muito de celebrar a vida juntos”.

Keila explica que essa energia de amizade que dá o tom dos apresentadores no Hoje em Dia é o possível ‘segredo do programa’, a sinergia boa com o quarteto é parte do sucesso.

No comando do Diário das Celebridades, a jornalista atualiza a vida dos famosos, com fofocas exclusivas e histórias bafônicas. Ela revela que, no dia a dia, as pessoas a param na rua querendo saber um pouquinho mais sobre os segredos dos artistas: “Eu estranhei muito no começo, porque as pessoas primeiro ficavam me olhando, né? Mas agora vem tirar foto, querer saber os babados, perguntam se a Virgínia separou mesmo”, brinca.

Ao longo da sua trajetória, Keila elege os dois momentos mais difíceis da carreira, onde precisou exigir mais do seu lado jornalista ao noticiar a morte de duas pessoas queridas. “Uma delas é o Jô Soares, que eu tinha uma admiração incrível, conheci, entrevistei algumas vezes, e a notícia da morte dele para mim foi muito complicada. Eu tive que segurar ali para não chorar”.

Ela conta que, anos antes da morte do apresentador, foi à casa dele e guardou na memória um momento especial.

“Eu fui ao apartamento dele em Higienópolis [na capital paulista], ele tinha uma versão em espanhol de um livro do Gabriel Garcia Marques, e enquanto eu o esperava, fiquei olhando os livros e dei de cara com esse. Quando ele entrou na biblioteca, me flagrou ali mexendo nos livros dele, pedi desculpa, porque ele nem me conhecia direito. E na saída da entrevista, ele me deu o livro de presente e guardo até hoje. Então, quando eu tive que noticiar a morte dele no Hoje em Dia foi bem difícil, eu lembrei desse episódio”.

A jornalista também precisou ser profissional e segurar o choro na cobertura da morte de uma grande ídola. “Outro caso foi a Rita Lee, porque eu era fã, dessas de gostar muito e quando falaram que eu teria que dar a notícia, eu ainda falei para o diretor: ‘eu vou chorar no meio’. E se você assistir ao vídeo, eu estou quase chorando mesmo, e o pessoal da redação do Hoje em Dia disse que chorou junto comigo”.

Keila Jimenez relembrou detalhes da entrevista que fez com Jô Soares:

E Se Fosse Você, Elcio Coronato?

Desde 2024 no comando do quadro E Se Fosse Você?, Elcio Coronato tem provocado o telespectador e estimulado a reflexão sobre questões do cotidiano. Muitas das ideias mirabolantes surgem de sua própria mente, com o objetivo de mostrar um retrato da sociedade brasileira.

“A maior parte ‘nasce na minha cabeça’, outras são sugeridas pela direção da emissora, do programa, pela minha equipe. Mas esse é só o ponto de partida: eu posso plantar a semente, mas depois ela cresce com a contribuição de todos e, em especial, das conversas constantes com o Detto Costa [diretor de criação], que mantém minha criatividade afiada”, conta.

Elcio revela que procura manter o radar ligado: “Injustiças que vejo na rua, uma conversa simples que expõe um comportamento. Às vezes, o ponto de partida é a própria causa; outras, é uma imagem que surge na minha cabeça, sem contexto. Como a de alguém olhando para uma marmita com pouca comida”.

Mesmo com toda preparação e cuidado, nem sempre as cenas se desenrolam conforme o esperado. Elcio explica que, no quadro, a imprevisibilidade é parte do jogo, exigindo atenção constante e estratégias de segurança para lidar com situações inesperadas.

“No teste do genro cadeirante, um cliente quase arremessou o nosso ator pela varanda. Essa foi a vez que mais senti a situação saindo do meu controle em todos esses anos. É por isso que, nos bastidores, trabalhamos com hipóteses, planos alternativos, leitura de risco e equipe profissional de segurança. Porque o real é maior do que qualquer plano”.

E Se Fosse Você? mostrou como clientes reagiram a um flagrante de bullyng em uma loja

Elcio Coronato relembra sua estreia no Hoje em Dia há 10 anos, e o retorno recente em 2024.

“Em 2015, quando cheguei ao Hoje em Dia, percebi que precisava ajustar tempo, linguagem e abordagem, sendo como um camaleão, mas sem perder a essência. O público da manhã exige outro ritmo. Mantive quem eu sou, mas refinei a forma. Quem acompanha minha trajetória consegue ver a coerência: o mesmo cara dos 19 [quando iniciou a carreira] está aqui aos 43, só que mais amadurecido, e o quadro amadureceu comigo”.

Ele ressalta que esse retorno é gratificante. “Para mim, é a melhor fase: o formato ficou maduro, amarrado, com o padrão de qualidade que perseguíamos há anos. Algumas coisas continuam exatamente como eram no começo; outras mudaram completamente. Digo que carrego comigo o ‘cinto do Batman’, com todos os macetes que aprendi ao longo desses anos”.

Julinho Casares pelo bem-estar e cuidados com os animais

Há sete anos no programa, Julinho Casares construiu uma trajetória marcada pelo amor aos animais e pela missão de conscientizar milhões de telespectadores sobre cuidados e bem-estar dos pets. Nesse período, transformou gravações em experiências que ficaram registradas não apenas na TV, mas na memória de quem assistiu e participou. Ele relembra sua estreia no programa e fala que o intuito não mudou, apesar da evolução na atração.

“Já se passaram sete anos, mas algumas coisas ficam na memória para sempre. Foi um dia inesquecível, em que pude mostrar um pouco do meu trabalho, do meu amor pelos animais e levar conscientização e informações de utilidade pública. Tudo isso para ajudar o povo, os cães e as pessoas a cuidarem melhor dos seus pets”.

Ele compartilhou com o R7 a forte lembrança da estreia à frente do quadro Enquanto o Meu Dono Não Vem: “Lembro como se fosse hoje. Nós estávamos gravando um piloto e a gente ia até a casa das pessoas, colocava câmeras escondidas para registrar o que os cães faziam enquanto os donos estavam fora. Depois, levávamos um adestrador para dar dicas e ajudar a transformar a rotina das famílias, muitas vezes cansadas de lidar com bagunça e destruição. A ideia era melhorar a qualidade de vida tanto do cachorro quanto da família”.

Acostumado a viver momentos especiais no Hoje em Dia, Julhinho Casares admite que escolher apenas um é quase impossível. Para ele, cada experiência trouxe aprendizados únicos e deixou marcas profundas em sua trajetória.

“A gente já gravou com animais silvestres, resgatou cães e gatos vítimas de maus-tratos e abandono, acompanhou o trabalho dos cães da Receita Federal, além dos cães de busca e salvamento dos bombeiros. Todos esses registros são muito importantes e fazem parte da minha vida. Ao mesmo tempo em que ensinamos, aprendemos muito também. Por isso, cada gravação foi marcante, trazendo informação e felicidade para o povo brasileiro”.

Julinho mostrou a jornada do tutor e seu cão atleta em busca de um mundial nos Estados Unidos:

Dr. Antonio Sproesser: o médico da família brasileira

Na RECORD desde 2011, Dr. Antonio Sproesser se destacou como um dos médicos mais influentes da TV. Com um extenso currículo na área da medicina, ele é clínico geral e especialista em qualidade de vida há mais de 40 anos. Formado por grandes universidades como USP, Harvard e Unifesp, ele iniciou com o seu próprio programa na emissora, E Aí, Doutor, até integrar o elenco do Hoje em Dia com o quadro Você e o Doutor?, onde esclarece as dúvidas dos telespectadores sobre saúde e bem-estar.

“Fazer parte da trajetória do Hoje em Dia é uma honra para mim, é um privilégio que eu tenho e eu considero todo o time que trabalha conosco de suma importância. O Bruno [Gomes], o nosso diretor, é o cérebro e nós somos as pessoas que levamos a todos a informação precisa, correta, sem nenhum subterfúgio. Fazer parte desse time é um verdadeiro privilégio”.

Presente todas as terças-feiras, às 10h, no palco do programa, o Doutor relembra a sua estreia: “A RECORD, realmente, é uma segunda casa que eu tenho. Quando estou ali é um dia de muita alegria para mim. Eu diria que é um dos melhores dias que eu tenho na semana, de tão feliz que eu me sinto fazendo esse quadro”.

Com uma audiência nacional massiva, o Dr. Antonio Sproesser reconhece a importância e o papel social executado por ele no programa, ao levar informação de qualidade a milhões de pessoas.

“Eu diria a vocês que o Hoje em Dia tem um papel fundamental na educação e na conscientização sobre saúde, qualidade de vida e comportamento humano. Todos os assuntos que nós falamos levam em conta, primeiro, a necessidade de quem está vendo o programa entender o que está acontecendo com o próprio corpo, porque há muitos brasileiros e brasileiras que infelizmente não têm condições de passar por um hospital de qualidade. E nós fazemos essa grande função de esclarecer, ensinar, mas com palavras que entendam”.

Dos consultórios para os estúdios de TV, Dr. Antonio Sproesser se emociona ao lembrar das vezes em que é reconhecido pelo seu trabalho e conta história inusitada: “Uma vez eu estava em Londres, na Inglaterra, com a minha mulher, pegamos o metrô e uma família começou a me olhar. Eu falei: ‘caramba, o que será? Será que a roupa está rasgada?’. Depois que eles saíram, eles me abordaram com sotaque português: ‘O senhor é o nosso médico querido, podemos fazer uma foto?’. Eles me veem na TV de Portugal, no mesmo dia outra família pediu para tirar foto comigo e falou que me assistiam na Alemanha. Eu fico emocionado, porque realmente é o poder da comunicação”.

Em duas décadas de histórias, o Hoje em Dia colecionou momentos emocionantes no ar. Envolvido em diversos deles, Dr. Antonio Sproesser se emociona ao relembrar uma das histórias mais marcantes.

“Marcou muito a minha trajetória, foi quando nós levamos uma paciente com déficit auditivo, com surdez total. E ela fez um implante de cóclea com a gente no Hospital das Clínicas e nós ligamos o aparelho no Hoje em Dia e ela voltou a escutar. Eu fico emocionado, ela voltou a escutar pela primeira vez na vida dela no nosso programa, comigo, com todos os apresentadores. Então foi um momento que não dá para esquecer”.

Dr. Sproesser aborda a cada semana um tema relevante:

O médico celebra os anos de programa e agradece os membros que fizeram parte dos 20 anos de trajetória: “Eu queria agradecer a todos que trabalham no Hoje em Dia, é uma família enorme, desde a pessoa que limpa o estúdio, os câmeras, os amigos que põem as peças, todos os assistentes de palco, a gente é uma família muito grande”, finaliza.

