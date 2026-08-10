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Alice Monte Líbano

Imigrantes libaneses fundadores do Alice Monte Líbano.

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Alice Maatouk

Alice Maatouk, chef de cozinha e mãe de Regina, e o casamento de Alice e Halim Maatouk no Brasil.

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