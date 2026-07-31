Galeria animais
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Morro dos Macacos: vivendo a emergência climática
Entre o sol e a enchente: o cotidiano no Morro dos Macacos
Por Dentro do Modelo 72
Nesta galeria, mostramos um pouco de algumas partes do modelo 72. Partes que, quando negligenciadas, podem se tornar letais.
Riscos ignorados
As fotos revelam não apenas problemas técnicos graves, mas também uma cultura de negligência — onde aviões danificados continuaram voando, colocando em risco passageiros e tripulantes.
Voepass na terra
Nesta galeria, registramos os vestígios de uma empresa aérea que perdeu o céu. As aeronaves, antes em operação regular por todo o país, agora repousam em hangares como estruturas imobilizadas no tempo — marcadas por trincas, desgaste e abandono.