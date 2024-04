Morre cantora CoCo Lee, aos 48 anos, após tentativa de suicídio

Alto contraste

A+

A-

Coco Lee Coco Lee

A cantora americana Coco Lee, nascida em Hong Kong, morreu, aos 48 anos, nesta quarta-feira (5) após uma tentativa de suicídio, que a deixou em coma, disseram as duas irmãs da artista, Carol e Nancy Lee, em um comunicado publicado no Instagram e no Facebook.

Lee morreu no Queen Mary Hospital em Hong Kong, onde ela morava.

"Embora Coco tenha procurado ajuda profissional e feito o possível para combater a depressão, infelizmente aquele demônio dentro dela levou a melhor sobre ela", disse o comunicado.

"Apesar dos melhores esforços da equipe do hospital para resgatá-la e tratá-la do coma, ela finalmente faleceu, em 5 de julho de 2023", disse o comunicado, referindo-se aos esforços feitos após a tentativa de suicídio, em 2 de julho.

A carreira de Lee durou cerca de 30 anos. Entre suas performances mais notáveis estavam a voz da guerreira Mulan, na versão em mandarim de Mulan, da Disney, e a performance da canção indicada ao Oscar A Love Before Time, do filme O Tigre e o Dragão.

Ela nasceu em Hong Kong, em 1975, e era a caçula de três filhos de mãe cantonesa de Hong Kong e pai malaio. Em 1996, Lee assinou com a Sony Music Entertainment, e seu álbum de estreia, Coco Lee, se tornou o álbum mais vendido daquele ano na Ásia.

Ela gravou 18 álbuns de estúdio e apareceu em três filmes, principalmente em Master of Everything, de Lee Xin, e No Tobacco, de Stanley Kwan.