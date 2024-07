Tudo do R7 |Ricardo Vasconcelos

Presa mulher envolvida em tiroteio com mortos em festa de aniversário, na Grande BH Homens armados invadiram sítio e mataram três pessoas, incluindo duas crianças e o pai de uma delas, alvo dos atiradores

Aniversariante de 9 anos foi uma das vítimas que morreu; garoto tinha o sonho de ser jogador de futebol

Pouco mais de um mês após o crime que terminou com três pessoas mortas, sendo duas crianças, e três feridos, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, a Polícia Militar prendeu, por volta de 19h desta sexta-feira (5), a mulher que seria responsável por passar informações sobre as vítimas para os atiradores.

De acordo com a Polícia Militar, Ivone Silva de Almeida, de 42 anos, estava em casa quando foi encontrada pelos militares, no bairro Morro Alto, em Vespasiano, na Grande BH. Ao ver as viaturas, ela se sentiu mal e foi encaminhada ao Hospital Risoleta Neves, onde permaneceu sob escolta policial. Após alta médica, foi encaminhada para uma delegacia de polícia, de onde foi conduzida ao sistema prisional. Contra Inove já havia um mandado de prisão em aberto.

Ainda segundo a PM, Ivone teria repassado informações sobre a localização da festa onde aconteceu o crime, em um sítio. Lá, era celebrado o aniversário de Heitor Felipe Moreira de Oliveira, de 9 anos. O garoto, o pai, Felipe Júnior Moreira Lima, de 26 anos, alvo dos criminosos, e a prima do menino, Layza Manuelly de Oliveira, de 11 anos, morreram baleados. As outras três vítimas feridas foram socorridas.

Cinco homens suspeitos de participar do tiroteio tiveram as prisões decretadas pela Justiça. Um sexto envolvido baleado durante o aniversário já foi preso. Segundo a Polícia Civil, uma disputa entre gangues teria motivado o crime.