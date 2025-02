Zubeldía justifica ausências no São Paulo; Abel comenta dificuldades contra defesa sólida Aclr|Do canal R7 ESPORTES no YouTube 17/02/2025 - 11h17 (Atualizado em 18/02/2025 - 01h19 ) twitter

Após o empate sem gols no clássico Choque-Rei, Luis Zubeldía explicou a ausência de Lucas Moura e Oscar no time titular, destacando a importância da planificação de carga. Abel Ferreira elogiou a defesa do São Paulo, mas comentou as dificuldades do Palmeiras em criar oportunidades. Assista à coletiva completa com as análises dos técnicos!

