Zubeldia ameaçado? Pós-jogo mostra clima da torcida do São Paulo após derrota para a Ponte

O São Paulo foi derrotado na noite desta quarta-feira (19) pela Ponte Preta, de virada, no Morumbis. O time saiu de campo vaiado. O Pós-jogo com o Desimpedidos mostrou ao vivo o calor da torcida na saída do estádio. Apesar de muito torcedor comemorando que o time complicou a vida do Palmeiras no Paulistão, o sentimento maior era de revolta. O técnico Zubeldia está ameaçado? Veja toda a análise da partida e do momento do Tricolor na temporada!

