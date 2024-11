Zona sul de Porto Alegre: moradores querem solução para alta velocidade Aclr|Do canal Record RS no YouTube 19/10/2024 - 09h59 (Atualizado em 20/10/2024 - 01h42 ) twitter

Moradores da zona sul de Porto Alegre estão preocupados com a falta de visibilidade para entrar na Avenida Vicente Monteggia. É que no local os veículos andam mais rápido desde a duplicação da via. A comunidade pede uma lombada ou uma sinaleira para impedir que os motoristas andem em alta velocidade.

