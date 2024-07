Aclr |Do canal Record RS no YouTube

Zona norte de Porto Alegre: postes do Sarandi estão com risco de queda e curto

Moradores do bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, lutam há anos pela colocação de postes em todas as ruas. De acordo com a comunidade, os postes que já tinham acabaram danificando devido a enchente. Agora, a principal preocupação é com os cabos de alta tensão que ameaçam a segurança de quem vive na região.

