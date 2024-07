Aclr |Do canal Record RS no YouTube

Um armazém no bairro Petrópolis, na zona norte de Porto Alegre foi furtado duas vezes em menos de duas semanas pelo mesmo bandido. Imagens de câmera de monitoramento mostram a ação do bandido, que nem se preocupou com ela.

