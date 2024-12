Zininho, lenda da poesia catarinense | Episódio 2 | Som da Ilha Aclr|Do canal NDTV RECORD no YouTube 30/11/2024 - 15h30 (Atualizado em 01/12/2024 - 01h10 ) twitter

Neste episódio do "Som da Ilha", conheça a história do poeta Zininho, uma figura que marcou a cultura de Santa Catarina com sua poesia e música, traduzindo a essência da ilha em versos. Acompanhe a trajetória de um dos grandes nomes da literatura local.

