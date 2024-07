Zico é roubado em Paris e prejuízo chega a R$ 3 milhões Aclr|Do canal Record News no YouTube 26/07/2024 - 11h56 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Zico, embaixador do Time Brasil na França, foi assaltado na noite desta quinta-feira (25), próximo do hotel onde ele está hospedado em Paris. Segundo o jornal Le Parisien, os assaltantes levaram uma pasta do ex-jogador e os prejuízos chegam a 500 mil euros, cerca de R$ 3,06 milhões.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.