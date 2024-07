Zeus, o cão da guarda de Campos combate crimes e faz trabalho de socialização

Aclr |Do canal Record Interior RJ no YouTube

Recebemos em nossos estúdios uma visita ilustre e que tem feito muito sucesso nos últimos dias em Campos. Zéus, um cão da raça golden retriever compõe o time do grupamento de operações com cães da Guarda Civil Municipal de Campos. Além de participar de operações de combate à criminalidade, Zeus também tem feito visitas especiais nos hospitais da cidade para um trabalho de socialização, assim como fez, nesta semana no hospital Santa Casa de Misericórdia de Campos e fez sucesso. Veja!

