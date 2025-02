Zelensky considera deixar a presidência em troca de acordo Aclr|Do canal Record News no YouTube 24/02/2025 - 12h02 (Atualizado em 25/02/2025 - 02h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, afirmou, neste domingo, 23, que está disposto a deixar o cargo para encerrar a guerra no país. Ele também condicionou sua possível renúncia à entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), uma aliança militar ocidental rival da Rússia.

📷 Reprodução: Reuters

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

‌



Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

‌



Threads: https://www.threads.net/@recordnews

X: https://www.x.com/recordnews

‌



Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.