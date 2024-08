Zé Neto e Cristiano no Camaru: saiba como fica o reembolso dos ingressos | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 26/08/2024 - 08h54 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h40 ) ‌



A organização do Camaru informou que os ingressos adquiridos para a apresentação da dupla Zé Neto e Cristiano, que teve a agenda suspensa devido ao tratamento de saúde do cantor Zé Neto, serão válidos para qualquer outro show do evento, desde que seja no mesmo setor original da compra. Para aqueles que preferirem o reembolso, o procedimento varia conforme o ponto de venda.

Para ingressos comprados nos pontos de venda físicos, o reembolso será realizado entre os dias 4 e 7 de outubro, das 10h às 18h, no Sindicato Rural de Uberlândia, localizado na Avenida Juracy Junqueira Rezende, nº 100. Já para os ingressos adquiridos online, os clientes devem solicitar o reembolso enviando um e-mail para sac@guicheweb.com.br. Em substituição à dupla, o cantor Daniel foi anunciado para se apresentar no dia 31 de agosto, aniversário da cidade, com o show "Daniel 40 Anos - Celebra João Paulo e Daniel".

