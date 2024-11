Zé Love responde às plaquinhas que recebeu de Cauê: 'Maior planta da casa' | Última Chance Aclr|Do canal Hora do Faro no YouTube 13/10/2024 - 22h52 (Atualizado em 15/10/2024 - 02h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os peões descobriram quais foram as plaquinhas que Cauê deu a cada um deles. Luana chorou ao ouvir os elogios do ator, Flor concordou com as plaquinhas de engraçada e mentirosa, e Babi falou que Cauê também é uma pessoa indiferente para ela. Zé Love ouviu a lista de placas que Cauê deu a ele e respondeu que o ator comprou uma história que não é dele, além de o chamar de planta.

Inscreva-se no canal Hora do Faro: http://r7.com/cMXe

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/HoraDoFaro/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/horadofaro/

Twitter: https://twitter.com/horadofaro

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/hora-do-faro

#HoradoFaro #RodrigoFaro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.