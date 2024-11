Zé Love reconhece que errou ao levantar a voz com as peoas em discussões | Última Chance Aclr|Do canal Hora do Faro no YouTube 10/11/2024 - 21h15 (Atualizado em 11/11/2024 - 01h12 ) twitter

No resumo da semana, teve briga entre Sacha e Zé Love, para não perder o costume, mas também entre outros peões, como Luana e Flor. Eliminado da semana, Zé visitou o palco da Hora do Faro respondeu que as provocações na Fazenda foram muito piores que as que enfrentou nos campos de futebol. Ele assistiu os embates que teve com Júlia, Larissa e Luana e reconheceu que errou ao levantar a voz com elas.

