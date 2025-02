Yoo-gun não reconhece Soo-yeon e atira nela | Iris – Organização Secreta Coreana Aclr|Do canal RECORD no YouTube 15/02/2025 - 00h49 (Atualizado em 19/02/2025 - 11h13 ) twitter

A perda de memória de Yoo-gun impediu que ele se lembrasse do amor que sentia por Soo-yeon. Sem reconhecê-la, o agente usado pela Iris atirou nela, ignorando os apelos da amada. A agente do SSN, por sua vez, se mostrou profundamente abalada com a reação do ex-namorado.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.