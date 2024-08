WILLIAN GOMES COMENTA SOBRE O PRIMEIRO GOL COM A CAMISA DO SÃO PAULO E JOGADOR EXPLICA O QUE CANTOU! Aclr|Do canal Voz do Esporte no YouTube 25/08/2024 - 22h50 (Atualizado em 26/08/2024 - 01h19 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O São Paulo derrotou o Vitória, neste domingo, no Morumbis, com dois belos gols, e colou no G-4 do Campeonato Brasileiro. Logo aos 5 minutos, o garoto William Gomes, de 18 anos, aproveitou uma virada de bola errada da defesa adversária e finalizou com rara felicidade no ângulo. Foi o primeiro gol do "Made in Cotia" pelos profissionais. Aos 29 minutos, Erick também arriscou de fora da área e acertou o ângulo de Lucas Arcanjo. Na etapa final, as mudanças do São Paulo deixaram o time mais vulnerável e o Vitória se aproveitou. Aos 16 minutos, Alerrandro converteu pênalti sofrido por Lucas Esteves e diminuiu o placar. A partir daí, os donos da casa foram mais pressionados, mas conseguiram segurar os três pontos. Com o resultado, o São Paulo foi aos 41 pontos e pulou para a quinta posição. O Vitória segue estacionado nos 22 pontos, na 17ª colocação.

Acesse www.vozdoesporte.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/vozdoesporteoficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@vozdoesporte

‌



Kwai: https://www.kwai.com/@redevozdoesporte

X - https://twitter.com/_vozdoesporte

‌



Curta, compartilhe, comente, siga a Voz do Esporte

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.