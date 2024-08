Weverson Wesley: do desafio da poliomielite à conquista do Strongman | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 28/08/2024 - 14h16 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h51 ) ‌



Weverson Wesley, diagnosticado com poliomielite ainda na infância, superou diversas barreiras e se tornou um exemplo de superação e determinação. A doença causou paralisia em parte do seu corpo, dificultando sua infância. No entanto, aos 17 anos, após enfrentar a perda do irmão, ele encontrou no esporte uma forma de superar as dificuldades e transformar sua vida.

Atualmente, Weverson se prepara para um novo desafio: participar do Circus Dumbbell Challenge 2024, uma competição de força da Associação Brasileira de Strongman. Essa competição, que exige o levantamento de pesos extremamente pesados, marca um novo capítulo na jornada de superação de Weverson. Se ele conseguir vencer, terá a honra de ser o primeiro paratleta de Uberlândia a conquistar um título em uma competição de Strongman.

A história de Weverson é inspiradora, pois demonstra que com força de vontade e determinação é possível superar qualquer obstáculo. Ao transformar a adversidade em motivação, ele se tornou um exemplo para muitas pessoas que enfrentam desafios semelhantes. Sua participação no Circus Dumbbell Challenge 2024 é um marco importante em sua trajetória e representa a culminação de anos de esforço e dedicação.

