VOU TRABALHAR EM PARIS I ANA HICKMANN

Oi, pessoal! 💖 No vlog de hoje, vocês vão acompanhar tudo o que rolou em um dia super agitado de sessão de fotos! 📸✨ Foi uma correria, mas também um dia de muita diversão e estilo. Eu fotografei looks incríveis e, claro, levei várias das minhas marcas favoritas para compor as fotos, como os sapatos @voicesculture, minha linha de maquiagem @use.makeupanahickmann, o perfume maravilhoso da @givernyperfumes, as joias lindas da @rommanel, as bolsas incríveis da @anahickmannluxury e para cuidar dos cabelos, não poderia faltar @salvatorecosmedicos. Ah, e para me manter energizada, levei os snacks da @naturallife.brasil! 😋

O melhor é que no dia seguinte a correria continuou, viu? Depois de gravar o programa, fui direto para o escritório continuar trabalhando nos meus novos projetos. Eu estou tão animada para compartilhar tudo com vocês em breve! 😱

Quero saber: qual parte desse vlog vocês mais gostaram? Me conta nos comentários! 👇🏼 Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar tudo de pertinho! 💖

‌



‌



‌



