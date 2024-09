Voto Mais - Upiara Boschi comenta prisão do prefeito de Criciúma Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 03/09/2024 - 11h22 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h31 ) ‌



No quadro Voto Mais, edição desta terça-feira (03). O cenário político em Criciúma sofreu um impacto significativo com a prisão do prefeito local, realizada em uma grande operação policial que ocorreu nesta manhã de terça-feira (03). A ação é parte de uma investigação sobre suspeitas de corrupção e outras irregularidades. A detenção do prefeito levanta questões sobre a administração municipal e o impacto potencial nas políticas locais. Acompanhe a cobertura completa dos eventos e entenda as implicações da operação para a cidade e para o cenário político em Santa Catarina.

