Voto+: entrevistas com candidatos às prefeituras de SC



O Grupo ND está promovendo uma série de entrevistas com os candidatos às prefeituras das principais cidades de Santa Catarina, como parte do projeto Voto+. Esta rodada de entrevistas visa esclarecer as propostas e planos de governo dos candidatos, oferecendo ao público uma visão mais detalhada sobre cada um deles. Acompanhe a cobertura completa das entrevistas e saiba mais sobre os candidatos que podem liderar as principais cidades do estado.

