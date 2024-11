Voto é obrigatório nas cidades onde haverá 2º turno Aclr|Do canal Record News no YouTube 25/10/2024 - 21h56 (Atualizado em 26/10/2024 - 01h11 ) twitter

No próximo domingo (27), eleitores de 51 municípios, isso inclui 15 capitais, têm um compromisso com a democracia: votar no segundo turno das eleições para prefeito. Sobre o assunto, conversamos com o Alexandre Rollo, advogado especialista em Direito Eleitoral.

