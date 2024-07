Voto+: deputados estaduais do União Brasil em Santa Catarina têm derrota na executiva nacional Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 24/07/2024 - 20h37 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h16 ) ‌



A novela do apoio do União Brasil em Florianópolis chega ao fim com um desfecho inesperado. O cenário foi marcado por um confronto entre três protagonistas da trama política. Paulo Cesar traz os detalhes dessa nova reviravolta, destacando a derrota enfrentada pelos deputados estaduais do União Brasil na Executiva Nacional. Fique por dentro dos desdobramentos e das implicações para o cenário político local.

