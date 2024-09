Voto de legenda: o impacto de optar pelo partido ao invés do candidato nas eleições Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 02/09/2024 - 21h31 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h24 ) ‌



Em outubro, mais de cinco milhões de catarinenses irão às urnas, e uma das opções de voto é o chamado voto de legenda. Esse processo legal permite ao eleitor votar diretamente no partido, sem escolher um candidato específico. No entanto, essa escolha pode levar à eleição de vereadores cujas ideias não correspondem às preferências pessoais do eleitor. Entenda melhor o funcionamento desse mecanismo e suas implicações com a reportagem de Paulo Cesar.

