9º Congresso Catarinense de Direito Eleitoral reúne especialistas em Florianópolis
17/07/2024 - 19h50 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h18 )



O 9º Congresso Catarinense de Direito Eleitoral está reunindo especialistas em Florianópolis para debater as novas resoluções do T.S.E. que afetarão as eleições municipais de 2024. Paulo Cesar traz ao vivo as análises e discussões mais relevantes deste evento crucial para o cenário político.

