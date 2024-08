Votação do pacote de leis do governo é adiada para esta quarta-feira na Alesc Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 07/08/2024 - 08h31 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h14 ) ‌



Após deputados protocolarem emendas, a votação do pacote de leis do governo do estado para incentivos fiscais e anistia aos servidores da educação, que receberam alguma penalidade durante a pandemia, foi adiada para quarta-feira (07) na Assembleia Legislativa. Parte das propostas deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça pela manhã, para então serem votadas em plenário durante a tarde. Essa, pelo menos, é a expectativa do governo do estado.

