Voos diretos entre Florianópolis e Panamá começam a operar nesta terça-feira

Esta terça-feira (25) marca o início dos voos diretos entre Florianópolis e o Panamá, ampliando as opções de conexão internacional a partir da capital catarinense. O repórter Paulo Mueller traz ao vivo todas as informações e expectativas para essa nova rota. Além disso, uma nova companhia aérea começará a operar voos diretos entre Florianópolis e quatro cidades do Rio Grande do Sul e São Paulo, expandindo as opções de viagem regional. Descubra quais são esses destinos e como essa novidade pode facilitar sua próxima viagem.

