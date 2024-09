Voos diretos de Florianópolis para Lisboa iniciam nesta terça-feira Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 03/09/2024 - 08h03 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h30 ) ‌



A partir desta terça-feira (03) , Florianópolis ganha uma nova rota internacional, com voos diretos para Lisboa, capital de Portugal. Essa nova conexão promete facilitar o acesso de turistas e empresários entre o Brasil e a Europa, fomentando o turismo e as relações comerciais. O repórter Paulo Mueller está ao vivo para trazer todos os detalhes sobre os primeiros voos, os horários disponíveis, as expectativas para essa nova rota e a reação dos passageiros e do setor de turismo local.

