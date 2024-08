Voos cancelados em Florianópolis são transferidos para Navegantes após acidente Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 12/08/2024 - 20h03 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h09 ) ‌



Após o fechamento do Aeroporto Internacional de Florianópolis devido a problemas no pouso de um avião da Azul, os voos cancelados foram redirecionados para o Aeroporto de Navegantes ao longo do dia. A situação foi causada por um acidente que resultou na interdição da pista em Florianópolis, afetando a programação dos passageiros. Acompanhe mais informações com Pedro Mariano.

