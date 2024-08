Voo 2283: Instituto Médico Legal trabalha na identificação e liberação de corpos Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 12/08/2024 - 18h53 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h28 ) ‌



O Instituto Médico Legal de São Paulo segue no trabalho de identificação e liberação das vítimas do acidente aéreo no interior paulista. O primeiro velório já foi realizado no último domingo (11). Já são 12 vítimas identificadas, até o momento. Mais de 40 famílias foram acolhidas no instituto Oscar Freire, que é um espaço próximo à unidade do IML.

